"Ik zou hem willen zijn": Vincent Kompany krijgt ongelooflijk grote complimenten van Bundesliga-coach

"Ik zou hem willen zijn": Vincent Kompany krijgt ongelooflijk grote complimenten van Bundesliga-coach
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lukas Kwasniok, coach van 1. FC Köln, sprak over zijn ontmoeting met Vincent Kompany voorafgaand aan de bekerclash met Bayern. Hij had niets dan lof voor hem.

Hij opent al met het grootste compliment dat hij kan geven. "Ik zou hem willen zijn. Hij was ongelooflijk vriendelijk, hij praatte heel open over zijn ervaring, het voelde als een interne opleiding."

"Hij is een kolos, een reus, maar met een ongelooflijk zacht hart, zo heb ik het ervaren. Hij heeft zijn honger naar overwinning ingeblazen in een ploeg die misschien een beetje verzadigd was geraakt", legt hij uit volgens TZ.

Onmogelijk om Bayern te verslaan?

Hij weet dat de opdracht heel moeilijk wordt voor Keulen tegen de club van de voormalige Rode Duivel. "Op dit moment is Bayern verslaan bijna onmogelijk."

De aftrap is woensdagavond om 20u45. Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Dortmund hoopt Keulen op een bekerstunt tegen de Rekordmeister. Doet de magie van de beker zijn werk? Woensdagavond kennen we het antwoord.

Keulen is eigenlijk niet slecht aan het seizoen begonnen. Na acht Bundesliga-wedstrijden staat de ploeg achtste met 11 punten. De balans: drie overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag.

Bij Bayern is de seizoensstart uiteraard fantastisch: na dertien wedstrijden in alle competities hebben de manschappen van Vincent Kompany nog geen punt verloren. Die reeks zal ooit stoppen, maar de vraag is wanneer, gezien de huidige vorm van de Duitse ploeg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg 1. FC Köln - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Bayern München
1. FC Köln
Vincent Kompany
Lukas Kwasniok

Meer nieuws

Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

12:40
Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

12:20
Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

12:00
Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

11:40
Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove Reactie

Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove

11:15
Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

11:20
1
📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

11:00
Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

10:45
Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

10:10
Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

10:00
1
Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

09:45
Domper voor Standard na bekerwinst: sleutelspeler geblesseerd

Domper voor Standard na bekerwinst: sleutelspeler geblesseerd

09:31
Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard

Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard

09:15
🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup

🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup

09:00
7
Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal" Reactie

Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal"

08:30
4
Eerste zege voor Hayk Milkon en Dender: "Dat hebben we vandaag getoond"

Eerste zege voor Hayk Milkon en Dender: "Dat hebben we vandaag getoond"

08:45
Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

08:40
6
Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

08:25
2
Napoli-coach Conte woest na kritiek op De Bruyne: "Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen"

Napoli-coach Conte woest na kritiek op De Bruyne: "Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen"

08:20
Zeno Debast komt zelf plots met meer nieuws over zijn blessure

Zeno Debast komt zelf plots met meer nieuws over zijn blessure

08:00
🎥 Dit zal u geen twee keer zien: voorzitter viert na bekermatch mee met publiek van tegenstander

🎥 Dit zal u geen twee keer zien: voorzitter viert na bekermatch mee met publiek van tegenstander

07:40
Eerste basisplaats van Noa Lang (ex-Club Brugge) bij Napoli eindigt in drama

Eerste basisplaats van Noa Lang (ex-Club Brugge) bij Napoli eindigt in drama

07:20
"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

07:00
🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..." Reactie

🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..."

06:20
4
OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

06:40
Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

06:00
Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder" Reactie

Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder"

23:35
Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans" Reactie

Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans"

23:26
4
Krijgt Mazzu het op de rails bij OH Leuven? Steven Defour is formeel

Krijgt Mazzu het op de rails bij OH Leuven? Steven Defour is formeel

23:30
Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

22:39
Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp

Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp

23:00
5
Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

22:24
Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

22:26
"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

22:00
2
📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

21:30
3
🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

21:20
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland 1872 1872 over Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht" Geert66 Geert66 over 🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup patje teppers patje teppers over Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben 1872 1872 over Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal" Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen Swakken Swakken over RWDM-coach Frédéric Frans ziet duidelijke kansen tegen Racing Genk, dat geen fouten meer mag maken William Wallace William Wallace over Frank Boeckx haalt Forbs, maar ook draaischijf van Club Brugge onderuit na match op Antwerp Artevelde Artevelde over Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean" MALYNWA MALYNWA over Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved