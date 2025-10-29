"Ik zou hem willen zijn": Vincent Kompany krijgt ongelooflijk grote complimenten van Bundesliga-coach

Lukas Kwasniok, coach van 1. FC Köln, sprak over zijn ontmoeting met Vincent Kompany voorafgaand aan de bekerclash met Bayern. Hij had niets dan lof voor hem.

Hij opent al met het grootste compliment dat hij kan geven. "Ik zou hem willen zijn. Hij was ongelooflijk vriendelijk, hij praatte heel open over zijn ervaring, het voelde als een interne opleiding."

"Hij is een kolos, een reus, maar met een ongelooflijk zacht hart, zo heb ik het ervaren. Hij heeft zijn honger naar overwinning ingeblazen in een ploeg die misschien een beetje verzadigd was geraakt", legt hij uit volgens TZ.

Onmogelijk om Bayern te verslaan?

Hij weet dat de opdracht heel moeilijk wordt voor Keulen tegen de club van de voormalige Rode Duivel. "Op dit moment is Bayern verslaan bijna onmogelijk."

De aftrap is woensdagavond om 20u45. Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Dortmund hoopt Keulen op een bekerstunt tegen de Rekordmeister. Doet de magie van de beker zijn werk? Woensdagavond kennen we het antwoord.

Keulen is eigenlijk niet slecht aan het seizoen begonnen. Na acht Bundesliga-wedstrijden staat de ploeg achtste met 11 punten. De balans: drie overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag.

Bij Bayern is de seizoensstart uiteraard fantastisch: na dertien wedstrijden in alle competities hebben de manschappen van Vincent Kompany nog geen punt verloren. Die reeks zal ooit stoppen, maar de vraag is wanneer, gezien de huidige vorm van de Duitse ploeg.