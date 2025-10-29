Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

Logisch teleurgesteld na de 0-1-nederlaag van RFC Luik tegen Sporting Charleroi, gaf Kylian Hazard zijn analyse voor onze microfoon. Volgens de Luikse winger was Charleroi helemaal niet per se de betere ploeg.

Het was een frustrerende avond voor RFC Liège, dat in de laatste minuten een doelpunt moest slikken. "We weten dat onze kracht is om allemaal samen te strijden. Dat hebben we getoond. We waren niet teleurstellend, het is jammer dat we op het einde dat doelpunt krijgen, maar zo gaat het nu eenmaal. Dat is voetbal, je moet het accepteren. Nu moeten we ons focussen op de competitie en de beker vergeten."

"Het is wreed, dat is zeker. Een goal tegenkrijgen in de laatste minuut is echt zwaar. Maar goed, dat is ook de schoonheid van voetbal. Vanavond was het niet voor ons, maar voor Charleroi. We moeten hen feliciteren, maar wij moeten geconcentreerd blijven op de competitie en niet meer denken aan dat kleine detail dat ons extra tijd kostte", gaat hij verder bij ons.

Hij bedankt de fans. "Als speler, voor zo’n publiek spelen, dat geeft je zin om jezelf te overstijgen. Jammer dat we hen niet konden belonen. We gaan er alles aan doen om te tonen dat we trots zijn om voor hen te spelen."

"Als het defensief goed zit, kunnen we aanvallend vrijer spelen. We hebben plezier gehad, en dat was te zien. We hadden enkele kansen, jammer dat we die niet hebben afgemaakt, maar dat is voetbal, we moeten vooruit."





Hazard vond Charleroi niet beter

Zijn grootste spijt komt er daarna uit. "Ja, het was aan mijn kant, bij de voorzet die tot de goal leidde. Als ik het had geweten, was ik misschien wat sneller teruggekeerd. Dan had ik de voorzet kunnen verhinderen. Maar het is gebeurd, we moeten de wedstrijd niet blijven herhalen in ons hoofd. We moeten ons snel herpakken voor wat komt."

"Ik denk dat dit de eerste wedstrijd is waarin ik dit seizoen de volle 90 minuten speel. Ik voelde me op het einde goed, geen krampen, dus ik ben blij dat ik het hele duel kon volhouden", benadrukt Hazard. "We weten dat we defensief allemaal samen sterk zijn. We mogen niets laten varen. Of ik het nu ben, Alexis Lefebvre of de anderen, we doen allemaal de inspanningen. Het heeft vandaag niet geloond, maar als we blijven volhouden, zullen we steeds minder goals slikken."

Kylian Hazard vond ook niet dat er een groot niveauverschil was tussen beide ploegen toen hem die vraag werd gesteld. "Je kon niet zeggen dat Charleroi sterker was. Charleroi had misschien iets meer balbezit, maar wij hadden grote kansen. We werkten ze niet af en we werden gestraft. Zij bleven iets scherper tot het einde. Dat is misschien wat wij misten, dat kleine beetje extra. We wisten dat het op een detail zou aankomen, één kans, en vandaag viel dat in het voordeel van Charleroi."