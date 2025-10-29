Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

Genk ontvangt woensdag RWDM in de Croky Cup en kan na een zwakke periode geen fouten maken. Toch ruikt coach Frédéric Frans kansen: hij ziet het duel vooral als een uitgelezen moment voor zijn spelers om zich te tonen.

KRC Genk ontvangt woensdagavond RWDM in de Croky Cup. De Brusselaars zijn geen favoriet, maar treffen wel een Genk dat het bijzonder moeilijk heeft de laatste tijd. De Limburgers kunne in België maar geen wedstrijd spelen zonder een tegendoelpunt te slikken.

RWDM-coach Frédéric Frans blikte al vooruit op de wedstrijd. Hij wil niet te veel aandacht schenken aan de situatie van Genk. "Ik zie deze match vooral als een mooie kans voor mijn jongens om zich te tonen", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

RWDM-coach Frédéric Frans ziet kansen tegen Racing Genk

"We hebben een goede ploeg die momenteel iets minder presteert, maar tot mooie dingen in staat is", gaat Frans verder. Momenteel staat RWDM op de achtste plaats in de Challenger Pro League met 14 punten.

"Om het toch over Genk te hebben: net als wij hebben ze dit seizoen al zeventien goals geslikt in de competitie, dus er liggen zeker mogelijkheden", klinkt het nog. Hij zal ongetwijfeld ook de wedstrijd tegen La Louvière gezien hebben, dat zijn na acht minuten al scoorde in de Cegeka Arena.





"Zo’n stadion, een pak supporters. Voor velen zal het de eerste keer zijn dat ze zich in zo’n decor kunnen tonen. Op training voelde ik al de nodige motivatie. Die opwinding moet er wekelijks zijn, maar zo’n bekermatch in Genk lokt natuurlijk nog iets extra’s uit", besluit Frans.