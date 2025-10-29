OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

STVV verlengt contract van Alouis Diriken tot 2029. De club bevestigt haar inzet voor lokaal talent met een meerjarige overeenkomst voor de 21-jarige middenvelder.

Contractverlenging voor Diriken

STVV heeft het contract van Alouis Diriken officieel verlengd tot medio 2029. De speler, afkomstig uit Hasselt, is al zes jaar actief binnen de Truiense clubstructuur.

Hij begon zijn loopbaan als centrale verdediger, maar werd de afgelopen seizoenen ingezet als verdedigende middenvelder. De club omschrijft hem als een betrouwbare kracht met een sterke werkethiek en technische kwaliteiten.

Diriken geldt als een voorbeeld van de Limburgse jeugdopleiding. Zijn ontwikkeling binnen STVV wordt door de clubleiding gewaardeerd. De speler koppelt fysieke inzet aan balvastheid en positionele discipline. Daarmee past hij in het profiel van de typische Haspengouwse zes, zoals STVV die in zijn sportieve visie voor ogen heeft.

Takayuki Tateishi over mentaliteit en potentieel

STVV-CEO Takayuki Tateishi bevestigt het vertrouwen in Diriken. “Alouis is een speler met een sterke mentaliteit en een groot hart voor de club”, stelt hij in een persbericht aan onze redactie. De clubleiding ziet in hem een speler die op lange termijn een rol van betekenis kan spelen binnen het eerste elftal. “We geloven allemaal in zijn potentieel en kijken ernaar uit om hem verder te zien groeien langs de Tiensesteenweg”, klinkt het.

De verlenging past binnen de bredere strategie van STVV om jonge spelers uit de regio kansen te bieden op het hoogste niveau. Diriken is daarin een voorbeeld van continuïteit en lokale verankering. De club benadrukt dat het niet alleen om sportieve prestaties gaat, maar ook om betrokkenheid bij de clubcultuur.