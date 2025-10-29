Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi
Foto: © photonews

Het ging zeker niet van een leien dakje, maar ook Charleroi heeft zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. Het won op het veld van tweedeklasser Club Luik met het kleinste verschil.

In allerlaatste instantie werd een extra halfuur alsnog vermeden. Charleroi won zonder veel overschot bij Club Luik, een middenmoter uit de Challenger Pro League, en staat in de achtste finales van de Croky Cup.

Pas in de toegevoegde tijd werd het beslissende doelpunt gescoord. Yassine Khalifi zorgde voor een late explosie van vreugde bij Charleroi en dompelde de Luikenaars in diepe rouw. Even later miste Patrick Pflücke zelfs nog een strafschop die de voorsprong had kunnen verdubbelen.

De Mil ziet de juiste mentaliteit

Ondanks de moeizame zege, was coach Rik De Mil achteraf toch tevreden over de prestatie. "We hebben met de juiste mentaliteit gespeeld, ik heb een team gezien dat wil winnen", reageerde hij na de partij bij Sporza.

De Mil is niet blind voor de werkpunten die er nog steeds zijn bij zijn team, maar looft ook de wisselspelers: "Verdedigend was het goed, aanvallend moeten we meer creëren. Vandaag maken de wisselspelers het verschil , dat laat zien dat de werkethiek goed zit."

Dankzij de zuinige zege mogen ze zich bij Charleroi opmaken voor de achtste finales. Die worden op donderdag geloot na afloop van de vijf wedstrijden die op die avond nog afgewerkt moeten worden.

