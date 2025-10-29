Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

Ook op woensdag staat er weer heel wat lekkers op het programma in de Croky Cup. Zulte Waregem trek naar derdeklasser Belisia Bilzen. Voor middenvelder Thomas Claes wordt dat een speciale wedstrijd.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar heeft Zulte Waregem niet meer verloren. Een reeks waar ze graag nog even vervolg aan breien. Te beginnen in de beker. Op het veld van derdeklasser Belisia Bilzen wil de fusieploeg zich gewoon kwalificeren.

In principe mag dat geen probleem zijn voor Zulte Waregem. Toch letten ze beter goed op. Belisia schakelde in de vorige ronde tweedeklasser Lokeren uit en hoopt opnieuw met een stuntzege uit te kunnen pakken.

Begonnen bij Belisia Bilzen

Voor middenvelder Thomas Claes zal het hoe dan ook een speciale avond worden. Hij keert terug naar de club waar hij zijn allereerste voetbalpasjes zette. "Ik heb zeker nog vrienden wonen in Bilzen en het zou wel mooi zijn dat ik minuten mag maken", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Claes is doorgaans titularis bij Zulte Waregem, maar toch is het niet zeker dat hij zal spelen: "We werken drie duels in zes dagen af. Zaterdag moeten we immers alweer aan de bak, want dan nemen we het op tegen Union. Daarom zou het mooi zijn als we zo snel mogelijk de match kunnen beslissen op het stugge kunstgras in Bilzen."

Voorlopig heeft nog geen enkele eersteklasser zich laten verrassen in de Croky Cup. Doet Zulte Waregem vanavond ook gewoon wat van hen verwacht wordt? Of kan Belisia verrassen? De aftrap wordt gegeven om 20u30.