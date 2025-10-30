Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten"

Gert en Viktor Verhulst hebben als sponsors van KSK Nieuw Stabroek een nieuwe belofte gedaan. Indien de derde ploeg kampioen speelt, trakteren ze op duizend pinten. De actie werd aangekondigd in hun gezamenlijke podcast.

Kampioenschapsambitie

“Tijdens de sponsorwedstrijd was het zelfs zo ver gekomen dat er alcoholvrij bier werd geserveerd. Het andere bier was op”, vertelde Viktor in de podcast Vik & Gert. Om herhaling te voorkomen, koppelt hij nu een belofte aan een mogelijke titel.

Recent schonken de Verhulsts al nieuwe truitjes aan de ploeg, als gevolg van een eerdere belofte bij het winnen van een Kastaar!-prijs. Nu volgt een nieuwe belofte. “Als ze winnen, geven we duizend pinten. Dat klinkt toch goed?”, stelde Gert Verhulst. De ploeg staat momenteel bovenaan in de competitie.

Mysterie rond ‘de Hulk’ leidt tot extra actie

Viktor werd sponsor vanwege een persoonlijke band met een speler die in de podcast enkel als ‘de Hulk’ wordt aangeduid. Over zijn identiteit bestaat weinig duidelijkheid. “Hij is fors en breed, even hoog als hij lang is. Een wandelende kubus”, grapte Gert.

De populariteit van de nieuwe shirts leidde tot een bijkomende actie. “Er is zoveel vraag naar dat we er eentje weggeven aan de luisteraar die het juiste gewicht van de Hulk raadt”, vertelde Viktor. Het shirt in kwestie is afkomstig van de speler zelf.

Deelnemers kunnen hun gok achterlaten in de commentaren van de podcast. De sportieve ambities van KSK Nieuw Stabroek zijn duidelijk: het team mikt op promotie. De Verhulstjes blijven betrokken als sponsors, maar zijn ook grote supporters.