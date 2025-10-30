Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

De Belgische U17-ploeg is zonder enkele sterkhouders vertrokken naar het WK. Naast Nathan De Cat en Jorthy Mokio ontbreekt ook Mo El Adfaoui van AA Gent in de selectie die vandaag afreist. De afwezigheid van De Cat kreeg heel wat aandacht, maar ook de beslissing van Gent is op zijn minst opvallend.

Over De Cat is de discussie al uitvoerig gevoerd. Hij is basisspeler bij Anderlecht en van groot belang voor de ploeg, waardoor zijn afwezigheid deels te begrijpen valt. Mokio, actief bij Ajax, sluit pas aan tijdens de internationale break en mist daardoor net als De Cat de groepsfase van het toernooi.

Groot talent dat dichtbij basisplaats staat

Bij Gent ligt de situatie iets anders. El Adfaoui, een linksvoetige defensieve middenvelder met flair en een verleden bij Anderlecht, verdeelt zijn tijd tussen de beloften en de A-kern. Hij speelde dit seizoen al vijf keer mee met de eerste ploeg en wordt vanavond in de basis verwacht tegen Patro Eisden.

De 17-jarige middenvelder gold al langer als een groot talent binnen de Gentse opleiding. Zijn debuut bij de A-ploeg en zijn vaste plaats op training met de kern tonen dat hij dicht tegen een doorbraak aanleunt. Toch besliste Gent om hem voorlopig niet vrij te geven voor het WK U17, met de afspraak dat hij pas later zal aansluiten, tijdens de internationale break.

Daardoor mist El Adfaoui de volledige groepsfase van het toernooi. Dat is opmerkelijk, zeker omdat Gent zich graag profileert als een club die jongeren kansen geeft. Een wereldkampioenschap biedt jonge spelers een unieke leerschool, en voor iemand met zijn profiel zou dat alleen maar een meerwaarde betekenen.

Enerzijds begrijpelijk, anderzijds ook niet

Er valt natuurlijk ook wel iets te zeggen voor de keuze van Gent. De club heeft dit seizoen een druk programma en kampt met blessures, waardoor jonge spelers vaker worden ingeschakeld. El Adfaoui maakt deel uit van dat plan en is geen jeugdspeler meer die je zomaar enkele weken kunt missen. Zijn rol bij de A-kern weegt volgens hen zwaarder door dan zijn aanwezigheid op een jeugdtoernooi.

Toch blijft het vreemd dat Gent een toernooi als dit niet als prioriteit ziet voor een speler die nog volop in zijn ontwikkeling zit. El Adfaoui zou er ongetwijfeld sterker uitgekomen zijn. Nu sluit hij later aan, met mogelijk slechts een bijrol, terwijl België zijn groepswedstrijden al achter de rug heeft.

