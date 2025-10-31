Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Lucas Stassin bleef deze zomer bij Saint-Étienne, maar zal tijdens de wintermercato opnieuw in de belangstelling staan. Paris FC, dat eerder al een persoonlijk akkoord met hem bereikte, zou de piste opnieuw willen openen.

Heel wat clubs werden deze zomer genoemd als mogelijke bestemming voor Lucas Stassin, na de degradatie van Saint-Étienne naar de Ligue 2. Les Verts wilden echter een kern behouden die meteen kon meestrijden voor promotie, en deden er alles aan om de Belgische spits te houden.

Ondanks zijn ambitie om elders te spelen, bleef de belofte-international dus bij Saint-Étienne. Met vier doelpunten en twee assists in elf competitiewedstrijden doet hij het individueel niet slecht, al staat ASSE voorlopig tweede, vier punten achter Troyes.

De 20-jarige aanvaller kijkt uiteraard verder vooruit. Hij droomt van deelname aan het WK 2026, staat dicht bij een selectie van Rudi Garcia, maar moet zich nog bewijzen tegen sterkere tegenstanders in een competitie met meer aanzien.

Paris FC wil Stassin in januari opnieuw proberen te halen

Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Stassin vertelde voor de interlandbreak van oktober dat hij een winters vertrek nog wel ziet zitten. Hij werd toen niet opgeroepen door Rudi Garcia ondanks een tekort aan spitsen.

Lucas Stassin heeft het idee om Saint-Étienne te verlaten dus nog niet opgegeven, en ook de geïnteresseerde clubs niet. Volgens Foot Mercato is Paris FC opnieuw op zoek naar een diepe spits en zou het de piste-Stassin deze winter opnieuw willen activeren.

De tweede club van de Franse hoofdstad, met de steenrijke familie Arnault en Red Bull als aandeelhouders, gaf in de zomer zo’n 50 miljoen euro uit, maar staat slechts twaalfde. Men zoekt “een nummer 9 van formaat” en “een ervaren middenvelder”, en Stassin prijkt bovenaan de lijst. Saint-Étienne had in de zomer al een bod van 26 miljoen euro plus 3 miljoen aan bonussen geweigerd, ondanks een persoonlijk akkoord tussen Stassin en Paris FC. De Fransen zullen dus met een beter bod moeten komen.

