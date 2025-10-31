KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen reist zaterdagavond met vertrouwen naar Anderlecht, na de bekerzege tegen Lierse. Trainer Fred Vanderbiest kijkt uit naar het duel, maar weet dat paars-wit altijd kan verrassen als het op volle toeren draait.

KV Mechelen neemt het zaterdagavond op tegen Anderlecht. Malinwa trekt naar het Lotto Park met een goed gevoel na de derbyzege tegen Lierse in de Croky Cup. Trainer Fred Vanderbiest heeft er in ieder geval veel zin in.

"Het blijft speciaal om naar Anderlecht te gaan, al zwakt dat wat af als je het een paar keer hebt meegemaakt", opent hij op zijn persconferentie. "Anderlecht blijft voor mij een toonaangevende club en een topploeg."

Fred Vanderbiest is op zijn hoede voor Anderlecht, dat kan verrassen

Paars-wit zit uiteraard niet in zijn beste vorm, maar Vanderbiest wil goed voorbereid zijn. "Het kan dat een aantal Anderlecht-spelers ineens wakker schieten en je zaterdag sterretjes ziet. Je zult altijd momenten krijgen. Het belangrijkste in Anderlecht is dat je die momenten benut en balbezit kunt afdwingen. Anderlecht is geen ploeg die graag achter de bal loopt of verdedigend werk vooropstelt."

Vanderbiest werkte nog een tijdlang samen met Besnik Hasi. De twee kennen elkaar uiteraard goed, maar hebben volgens Vanderbiest al even geen contact meer gehad. "Ik heb hem al even niet meer gehoord."





"We zullen nu wel even bijpraten, wellicht na de match. We hebben samen veel goeie momenten meegemaakt, het is een heel goed persoon. Je komt niet vaak zo iemand in het voetbal tegen", strooit de KV Mechelen-coach met lof. "We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. We hebben al vaak willen afspreken om samen te dineren, maar het is er nog niet van gekomen door onze agenda. Misschien kunnen we dat diner nu wel eens vastleggen."

Kevin Vanbuggenhout