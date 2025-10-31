KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen reist zaterdagavond met vertrouwen naar Anderlecht, na de bekerzege tegen Lierse. Trainer Fred Vanderbiest kijkt uit naar het duel, maar weet dat paars-wit altijd kan verrassen als het op volle toeren draait.

KV Mechelen neemt het zaterdagavond op tegen Anderlecht. Malinwa trekt naar het Lotto Park met een goed gevoel na de derbyzege tegen Lierse in de Croky Cup. Trainer Fred Vanderbiest heeft er in ieder geval veel zin in.

"Het blijft speciaal om naar Anderlecht te gaan, al zwakt dat wat af als je het een paar keer hebt meegemaakt", opent hij op zijn persconferentie. "Anderlecht blijft voor mij een toonaangevende club en een topploeg."

Fred Vanderbiest is op zijn hoede voor Anderlecht, dat kan verrassen

Paars-wit zit uiteraard niet in zijn beste vorm, maar Vanderbiest wil goed voorbereid zijn. "Het kan dat een aantal Anderlecht-spelers ineens wakker schieten en je zaterdag sterretjes ziet. Je zult altijd momenten krijgen. Het belangrijkste in Anderlecht is dat je die momenten benut en balbezit kunt afdwingen. Anderlecht is geen ploeg die graag achter de bal loopt of verdedigend werk vooropstelt."

Vanderbiest werkte nog een tijdlang samen met Besnik Hasi. De twee kennen elkaar uiteraard goed, maar hebben volgens Vanderbiest al even geen contact meer gehad. "Ik heb hem al even niet meer gehoord."

"We zullen nu wel even bijpraten, wellicht na de match. We hebben samen veel goeie momenten meegemaakt, het is een heel goed persoon. Je komt niet vaak zo iemand in het voetbal tegen", strooit de KV Mechelen-coach met lof. "We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. We hebben al vaak willen afspreken om samen te dineren, maar het is er nog niet van gekomen door onze agenda. Misschien kunnen we dat diner nu wel eens vastleggen."

Kevin Vanbuggenhout

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (01/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
4
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
3
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

11:00
3
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
1
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
5
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
2
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
2
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

07:40
8
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
1
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

22:15
15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

11:30
5
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
31
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20
Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Charleroi: 1-1 J K J K over Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen J K J K over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter Deinge Deinge over JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan" Andreas2962 Andreas2962 over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap Shake spier Shake spier over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Negenduuzend Negenduuzend over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf Joe Joe over 'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park' bompi55 bompi55 over Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved