Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

RWDM Brussels heeft een opmerkelijke kalender. Het speelde woensdag uit bij KRC Genk in de Beker van België. Zaterdag ontvangt RWDM ... Jong Genk in de Challenger Pro League.

Frédéric Frans, de trainer van RWDM Brussels, heeft bij La Dernière Heure de bekerpartij tegen de grote jongens van Genk geanalyseerd. "Als je naar Genk komt, weet je dat je gaat afzien. We hebben ook afgezien in het eerste kwartier en daarna kwamen we beter in de wedstrijd. Als we de nul konden houden, wisten we dat we wel eens een kans zouden krijgen om het verschil te maken."

Het was duidelijk het wedstrijdplan van Frans om te loeren op die ene mogelijkheid. "We hadden die kans, maar het lukte ons niet om te scoren. Om te kunnen winnen, moet je dit soort kansen benutten." Even voorbij het uur brak Heymans de ban na een standaardsituatie. "Het is jammer, want we waren een goede prestatie aan het leveren."

RWDM kraakt na openingstreffer Heymans

Frans heeft het echt wel moeilijk om de manier waarop RWDM de 1-0 slikte te verwerken. "Die hoekschop heeft onze dynamiek gebroken. Ik kan het accepteren als we een doelpunt incasseren omdat we onder druk staan in het spel, maar het is jammer dat we een doelpunt slikken op stilstaande fase." Voor een coach zijn er weinig meer ergerlijke dingen.

RWDM Brussels dreigde zelf amper, maar leek defensief wel meer solide dan in de competitie. "Het is soms makkelijker om te spelen tegen een ploeg die zelf ook wil voetballen. Ondanks de uitschakeling waren er ook goede dingen. We verdienden het niet om drie goals tegen te krijgen, maar wat we lieten zien, is bemoedigend voor het vervolg van het seizoen."

RWDM heeft vier punten meer dan Jong Genk

Zaterdagavond kan RWDM Brussels dus een soort van revanche nemen bij het bezoek van Jong Genk aan het Edmond Machtensstadion. Slechts vier punten scheiden beide ploegen in de stand van de Challenger Pro League.