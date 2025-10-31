Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

César Huerta was net weer op weg om zijn plek bij Anderlecht te heroveren, maar nu belandt de Mexicaan opnieuw in de lappenmand. Een domper voor Besnik Hasi en paars-wit.

César Huerta kent geen makkelijke seizoensstart bij Anderlecht. Enkel tegen Dender kon hij beslissend zijn. Op de rechterflank heeft hij niet veel concurrentie, maar toch slaagt hij er niet in om volledig te overtuigen. De Mexicaan voelt zich duidelijk beter wanneer hij op links opgesteld wordt.

Sinds begin oktober stond Huerta aan de kant met een hamstringblessure. Daardoor miste hij de laatste twee competitiewedstrijden, tegen Sint-Truiden en Charleroi.

Anderlecht moet het weer even zonder Huerta doen

Woensdag maakte hij zijn comeback tegen Ninove en hij kon zelfs scoren. Toch werd hij tijdens de rust al vervangen. Dat was geen tactische keuze van Besnik Hasi. De coach bevestigde na de wedstrijd dat het dit keer om een blessure aan het bekken gaat.

Ilay Camara zal waarschijnlijk opnieuw op de rechterflank starten. Besnik Hasi verklaarde op zijn persconferentie dat Huerta waarschijnlijk weer enkele weken buiten strijd is.

Een nieuwe klap dus voor Anderlecht, dat het opnieuw zonder zijn Mexicaanse winger zal moeten doen, te beginnen dit weekend tegen KV Mechelen, dat dankzij zijn sterke seizoensstart momenteel derde staat in de stand, met één punt meer dan paars-wit.