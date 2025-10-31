Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Dankzij een uitstekende start van de tweede helft heeft Standard vrijdagavond de Waalse derby tegen Sporting Charleroi gewonnen. De Rouches doen een prima zaak in het klassement, terwijl de Zebra's hun vijfde nederlaag in zes competitiewedstrijden slikken.

Na hun kwalificaties in de Beker van België, respectievelijk op het veld van SK Beveren en RFC Luik, stonden Standard en Sporting Charleroi vrijdagavond tegenover elkaar in de Waalse derby, de opener van de 13e speeldag in de Pro League.

Voor deze wedstrijd koos Vincent Euvrard, die het zonder zeven spelers moest stellen, ervoor om Ibrahim Karamoko op de rechterflank te zetten als vervanger van Marlon Fossey. De jonge Steeven Assengue nam uiteindelijk plaats op de bank, terwijl Mohammed El Hankouri in de basis startte in de plaats van Dennis Ayensa. Bij Charleroi was de opstelling zoals verwacht, met Jakob Napoleon Romsaas die de voorkeur kreeg op Yassine Khalifi, de kersverse U20-wereldkampioen met Marokko.

Standard opent de score, Charleroi slaat terug, en Nielsen valt geblesseerd uit

De openingsfase verliep vrij evenwichtig. Beide ploegen creërden enkele gevaarlijke situaties, maar het was Charleroi dat de eerste echte kans kreeg. Na uitstekend werk van Titraoui devieerde Romsaas het leer richting Scheidler, die in zijn één-tegen-één met Epolo niet verder kwam dan een hoekschop (10’).





Standard reageerde en werd steeds dreigender. Halverwege de eerste helft deed Adnane Abid het uitstekend op links en legde hij af op Nielsen. De Deen schoot, maar het leer botste via Keita in doel. Een goed opgebouwde aanval, al was de afwerking wat gelukkig voor de Rouches (1-0, 26’).

De thuisploeg nam de controle over en kreeg een reuzenkans om de voorsprong te verdubbelen. Abid veroverde de bal en speelde Henry aan, die Saïd de diepte in stuurde. Die liet Van Den Kerkhof, Ousou en Delavallée achter zich, maar Titraoui redde op de lijn (34’). In de tegenaanval dwong Romsaas Epolo tot een knappe voetreflex (35’).

Zoals al vaker dit seizoen, betaalde Standard cash voor zijn gemiste kansen. Na een snelle overgang van de Zebra’s speelde Pflücke de bal naar Romsaas, die van buiten de zestien in één tijd uithaalde: Epolo was kansloos (1-1, 41’).

Kort voor de rust kreeg Standard nog een tegenvaller te slikken: Casper Nielsen moest geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Ayensa (43’).

Standard maakt meteen het verschil na de rust

Standard kwam beter uit de kleedkamer dan Charleroi en greep meteen opnieuw de leiding. Rafiki Saïd, die al gevaarlijk was in de eerste helft, leverde een perfect aangesneden voorzet af richting Thomas Henry, die aan de eerste paal binnentikte en doelman Delavallée kansloos liet (2-1, 47’).

Aangemoedigd door een kolkend Sclessin verdubbelden de Rouches hun voorsprong enkele minuten later, met dank aan een fout van de bezoekende keeper. Delavallée schatte een hoekschop volledig verkeerd in, en bokste de bal ongelukkig voor de voeten van Rafiki Saïd, die aan de tweede paal zijn doelpunt maakte (3-1, 58’).

Charleroi was aangeslagen en kon niet reageren. Ondanks de invallers Szymczak, Bernier, Colassin, Khalifi en Blum, wist geen enkele Zebra echt gevaar te stichten voor Matthieu Epolo. De kopbal van Colassin (79’), die naast ging, bleef het enige wapenfeit.

Eindstand: 3-1. Standard boekte zo zijn tweede opeenvolgende overwinning in alle competities, een primeur dit seizoen, en schuift op richting de top zes. Charleroi daarentegen lijdt al zijn vijfde nederlaag in de laatste zes competitiewedstrijden.