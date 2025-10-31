Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Brandon Morren Loïc Woos
Brandon Morren en Loïc Woos vanuit Sclessin
| Reageer
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dankzij een uitstekende start van de tweede helft heeft Standard vrijdagavond de Waalse derby tegen Sporting Charleroi gewonnen. De Rouches doen een prima zaak in het klassement, terwijl de Zebra's hun vijfde nederlaag in zes competitiewedstrijden slikken.

Na hun kwalificaties in de Beker van België, respectievelijk op het veld van SK Beveren en RFC Luik, stonden Standard en Sporting Charleroi vrijdagavond tegenover elkaar in de Waalse derby, de opener van de 13e speeldag in de Pro League.

Voor deze wedstrijd koos Vincent Euvrard, die het zonder zeven spelers moest stellen, ervoor om Ibrahim Karamoko op de rechterflank te zetten als vervanger van Marlon Fossey. De jonge Steeven Assengue nam uiteindelijk plaats op de bank, terwijl Mohammed El Hankouri in de basis startte in de plaats van Dennis Ayensa. Bij Charleroi was de opstelling zoals verwacht, met Jakob Napoleon Romsaas die de voorkeur kreeg op Yassine Khalifi, de kersverse U20-wereldkampioen met Marokko.

Standard opent de score, Charleroi slaat terug, en Nielsen valt geblesseerd uit

De openingsfase verliep vrij evenwichtig. Beide ploegen creërden enkele gevaarlijke situaties, maar het was Charleroi dat de eerste echte kans kreeg. Na uitstekend werk van Titraoui devieerde Romsaas het leer  richting Scheidler, die in zijn één-tegen-één met Epolo niet verder kwam dan een hoekschop (10’).

Standard reageerde en werd steeds dreigender. Halverwege de eerste helft deed Adnane Abid het uitstekend op links en legde hij af op Nielsen. De Deen schoot, maar het leer botste via Keita in doel. Een goed opgebouwde aanval, al was de afwerking wat gelukkig voor de Rouches (1-0, 26’).

De thuisploeg nam de controle over en kreeg een reuzenkans om de voorsprong te verdubbelen. Abid veroverde de bal en speelde Henry aan, die Saïd de diepte in stuurde. Die liet Van Den Kerkhof, Ousou en Delavallée achter zich, maar Titraoui redde op de lijn (34’). In de tegenaanval dwong Romsaas Epolo tot een knappe voetreflex (35’).

Zoals al vaker dit seizoen, betaalde Standard cash voor zijn gemiste kansen. Na een snelle overgang van de Zebra’s speelde Pflücke de bal naar Romsaas, die van buiten de zestien in één tijd uithaalde: Epolo was kansloos (1-1, 41’).

Kort voor de rust kreeg Standard nog een tegenvaller te slikken: Casper Nielsen moest geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Ayensa (43’).

Standard maakt meteen het verschil na de rust

Standard kwam beter uit de kleedkamer dan Charleroi en greep meteen opnieuw de leiding. Rafiki Saïd, die al gevaarlijk was in de eerste helft, leverde een perfect aangesneden voorzet af richting Thomas Henry, die aan de eerste paal binnentikte en doelman Delavallée kansloos liet (2-1, 47’).

Aangemoedigd door een kolkend Sclessin verdubbelden de Rouches hun voorsprong enkele minuten later, met dank aan een fout van de bezoekende keeper. Delavallée schatte een hoekschop volledig verkeerd in, en bokste de bal ongelukkig voor de voeten van Rafiki Saïd, die aan de tweede paal zijn doelpunt maakte (3-1, 58’).

Charleroi was aangeslagen en kon niet reageren. Ondanks de invallers Szymczak, Bernier, Colassin, Khalifi en Blum, wist geen enkele Zebra echt gevaar te stichten voor Matthieu Epolo. De kopbal van Colassin (79’), die naast ging, bleef het enige wapenfeit.

Eindstand: 3-1. Standard boekte zo zijn tweede opeenvolgende overwinning in alle competities, een primeur dit seizoen, en schuift op richting de top zes. Charleroi daarentegen lijdt al zijn vijfde nederlaag in de laatste zes competitiewedstrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard
Mardochee Nzita
Parfait Guiagon
Rafiki Said

Meer nieuws

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
2
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
1
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
3
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
4
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
1
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
7
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
3
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
31
Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

09:30
24
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Charleroi: 3-1 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd Sv1978 Sv1978 over JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Standard 2.0 Standard 2.0 over Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd J K J K over Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen J K J K over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter Andreas2962 Andreas2962 over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved