Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

KRC Genk zal het zondag in Westerlo zonder zijn trouwe twaalfde man moeten stellen. De overkoepelende supportersfederatie OSV besloot immers om de verplaatsing te boycotten.

De federatie luidt de alarmbel over wat ze ziet als een groeiend probleem in het Belgische voetbal: de steeds beperktere toegang voor uitsupporters. Aanleiding voor de boycot is de beperkte ticketverdeling. Westerlo stelde slechts 489 plaatsen ter beschikking voor de Genkse fans, naar eigen zeggen vanwege werken aan het stadion.

Daarnaast werd ook een busbeperking opgelegd: slechts twaalf bussen zijn toegestaan, terwijl OSV uit 29 supportersclubs bestaat. “Het is onmogelijk om al onze mensen onder te brengen”, zegt OSV-voorzitter Rudy Claessens in HBvL. “En volgens getuigen zijn de werken aan het stadion nauwelijks begonnen.”

OSV ziet het probleem breder dan deze ene verplaatsing. “In Charleroi gebeurde hetzelfde: het uitvak bleef even groot, maar het aantal toegelaten fans werd verlaagd”, stelt Claessens. “Zo verdwijnen uitsupporters stilaan uit de stadions. We willen een duidelijk signaal sturen.”

Pro League toont begrip, maar wijst op complexiteit

De organisatie trok de kwestie aan bij Belgian Supporters, de nationale koepel van supportersverenigingen, en werkt mee aan een open brief aan de Pro League. Volgens Claessens is het tijd voor structurele maatregelen. “We vragen dat er een minimaal aantal bezoekersplaatsen wordt vastgelegd dat elke club moet voorzien. Vandaag zien we te veel willekeur. Wat als Westerlo volgend seizoen nog maar 300 tickets aanbiedt?”

De Pro League toont begrip voor de frustraties, maar wijst ook op de complexiteit van de situatie. “De interactie tussen thuis- en uitsupporters is essentieel voor de sfeer”, klinkt het. “Maar clubs hebben die beslissingen vaak niet in eigen handen. Lokale overheden bepalen op basis van risicoanalyses hoeveel bezoekers toegelaten worden. We nemen dit thema wel systematisch op in ons overleg met politie en overheden.”