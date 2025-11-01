Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

De voorbije weken leefde de Belgische voetbalwereld in spanning. De relatie tussen de Pro League en rechtenhouder DAZN stond op scherp, nadat de streamingdienst al maanden vruchteloos onderhandelde met Telenet en Proximus over een tv-deal.

Omdat de wedstrijden dit seizoen enkel via de DAZN-app en website te zien zijn, rezen er twijfels over de leefbaarheid van het miljoenencontract. De angst groeide dat de streamingsdienst zijn financiële verplichtingen niet meer zou nakomen.

Vrijdag was daarbij een cruciale dag: dan moest DAZN een nieuwe betalingsschijf overmaken aan de Pro League. Achter de schermen werd rekening gehouden met een rampscenario, zoals eerder in Frankrijk gebeurde toen een rechtenhouder plots niet meer betaalde.

DAZN heeft zijn volgende schijf betaald

Maar dat doemscenario bleef voorlopig uit. Volgens Het Nieuwsblad heeft DAZN vrijdag gewoon betaald. Daarmee zijn de Belgische profclubs – die sterk afhankelijk zijn van de tv-gelden – voorlopig gerustgesteld.

De betaling haalt de onmiddellijke druk van de ketel, maar de onduidelijkheid over de toekomst blijft. De gesprekken tussen de Pro League en DAZN over de verdere uitvoering van het contract lopen nog steeds.





Voor even kan de Belgische competitie dus op adem komen, al beseft iedereen dat het dossier nog lang niet van de baan is. De volgende weken worden beslissend voor het vertrouwen tussen beide partijen.