Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijn Stijnen heeft zich uitgesproken over zijn ambities als trainer en de huidige werking binnen het Belgische voetbal. De voormalige doelman hekelt de evolutie van het hoofdtrainerschap in eerste klasse en verwijst naar zijn eigen traject bij Patro Eisden.

Stijnen geeft aan dat hij spijt zou hebben indien hij zijn loopbaan als trainer niet kan vervolledigen. Hij wil zich verder ontwikkelen, ondanks de beeldvorming die rond zijn persoon bestaat. “Ik wil kunnen groeien ondanks dat de perceptie rond Stijn Stijnen zoiets tegenhoudt”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Die perceptie vormt volgens hem een belemmering, maar hij blijft vastberaden.

Kritiek op trainersstructuur in 1A

De ex-international stelt dat hij niet koste wat kost in eerste klasse wil werken. Hij uit kritiek op de manier waarop hoofdtrainers worden aangesteld. “Als ik zie naar de mensen die vandaag in eerste klasse hoofdtrainer worden... Dat is marionetten-gehalte.” Volgens Stijnen worden trainers steeds vaker beïnvloed door beleidsmakers, wat hun autonomie aantast.

Hij benadrukt dat een kleedkamer duidelijkheid nodig heeft over wie de beslissingen neemt. “Een spelersgroep maak je niets wijs — op dat vlak zijn voetballers de slimste van de klas.” Clubs laten volgens hem bewust stafleden doorgroeien tot hoofdtrainer, omdat ze makkelijker te sturen zijn. Die trainers aanvaarden minder vrijheid en werken bovendien tegen lagere voorwaarden. “Zoiets doodt de trainersmarkt”, klinkt het.

Stijnen blijft kritisch over de algemene werking in het Belgische voetbal. Hij noemt voorbeelden van investeringen bij clubs als OHL en Westerlo, waar volgens hem onvoldoende rendement wordt gehaald. Hij verwijst naar de werking bij Patro Eisden, waar hij actief is als sportief verantwoordelijke.

Moussa als voorbeeld van rendement

Bij Patro werd Hadj Moussa gehaald uit eerste amateurklasse. De speler werd in 2024 verkocht aan Feyenoord voor vier miljoen euro. Stijnen wijst erop dat Patro vorig seizoen zonder Moussa nipt de promotie naar 1A miste. Hij noemt dat een voorbeeld van efficiënt beleid en sportieve groei. “Dát is wat eigenaars willen zien. Dat is doorheen de perceptie van Stijn Stijnen kunnen kijken.” Hij blijft overtuigd van zijn aanpak en hoopt op erkenning binnen het Belgische voetbal.