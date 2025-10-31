Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

Stijn Stijnen, de uitgesproken coach van Patro Eisden, blijft ook dit seizoen zichzelf. De voormalige doelman van Club Brugge en de Rode Duivels weet dat zijn imago niet bij iedereen in de smaak valt, maar laat dat niet aan zijn hart komen.

“Ik wil kunnen groeien, ondanks dat de perceptie rond Stijn Stijnen dat vaak tegenhoudt", zegt hij in HLN. Spijt van dat imago heeft hij niet. “Helemaal niet. Dat zou betekenen dat ik spijt heb van wie ik ben", stelt Stijnen onomwonden. “We leven in een land waarin mensen snel onder de indruk zijn, soms zelfs van een simpele handbeweging in de lucht. Maar ik ben altijd mezelf gebleven, en dat zal ik ook blijven.”

Volgens Stijnen gaat het er uiteindelijk om wat je op het veld en achter de schermen bereikt. “Als ik zie hoeveel geïnvesteerd wordt in clubs als OHL of Westerlo, dan denk ik: daar wordt nog niet de helft uitgehaald van wat zou moeten. Wij bij Patro doen het met veel minder middelen, maar met veel meer rendement.”

Het verhaal van Hadj Moussa als voorbeeld

De Limburgse coach verwijst daarbij naar het succesverhaal van Hadj Moussa, een speler die Patro uit de eerste amateurklasse haalde. “We hebben hem in 2024 voor 4 miljoen euro verkocht aan Feyenoord."

"Deze zomer bood Benfica 28 miljoen, maar Van Persie weigerde. Hij zei letterlijk: ‘Ik maak er 40 miljoen van.’ En Patro krijgt bij die doorverkoop nog eens 3 à 4 miljoen. Dát is waar eigenaars blij van worden.”





Ondanks het vertrek van Moussa bleef Patro sterk presteren. “We hebben vorig seizoen zonder hem de promotie naar 1A op een haar na gemist,” benadrukt Stijnen. “Dat bewijst dat onze structuur werkt. Niet alleen individueel succes, maar ook sportieve continuïteit. Daar draait het om.”