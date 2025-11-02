'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

Alexis Saelemaekers speelde afgelopen weekend opnieuw 90 minuten voor AC Milan tegen Atalanta, en kan binnenkort beloond worden met een contractverlenging tot 2030.

Alexis Saelemaekers moest afgelopen interlandbreak de Rode Duivels verlaten. Hij raakte geblesseerd, maar zijn kwetsuur bleek helemaal niet zo erg.

Buiten een match met de Rode Duivels, miste hij niets. Dit seizoen mocht hij al in iedere wedstrijd starten met AC Milan. Ook afgelopen weekend stond hij 90 minuten lang op het veld tegen Atalanta (1-1).

Nadat de Milanezen hem in 2020 wegplukten bij Anderlecht, werd hij enkele maanden nadien uitgeleend aan de Brusselaars. Nadien volgende nog uitleenbeurten aan Bologna en AS Roma.

Contractverlenging komt eraan voor Alexis Saelemaekers

Maar ondertussen heeft hij zich op 26-jarige leeftijd dus in de basis weten te spelen bij AC Milan. De club lijkt ook tevreden te zijn met zijn prestaties, waar Saelemaekers voor beloond kan worden.

Volgens transferexpert Nicolo Schira komt de Rode Duivel steeds dichter bij een contractverlenging. De komende dagen volgen er nieuwe gesprekken over een deal tot 2030 (2029 + optie op een extra jaar). Hij zal ook een salarisverhoging krijgen.