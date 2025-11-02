Arne Engels maakt het verschil: Celtic wint de Old Firm tegen Rangers van Nicolas Raskin

De Old Firm tussen Celtic en Rangers werd zondag gespeeld in de halve finale van de League Cup. Het team van Arne Engels en Michel-Ange Balikwisha trok aan het langste eind.

In de Schotse competitie hebben grootmachten Celtic en Rangers al respectievelijk negen en zelfs veertien (!) punten achterstand op Hearts of Midlothian. Beide clubs hebben wel een wedstrijd minder gespeeld, aangezien ze dit weekend tegenover elkaar stonden in de halve finale van de Scottish League Cup.

Arne Engels stond in de basis en gaf de assist bij het openingsdoelpunt van Johnny Kenny, kort voor het halfuur (1-0, 25'). Tien minuten later kregen de Rangers een domper te verwerken: de Noor Theo Aasgaard werd uitgesloten.

Arne Engels met een assist, Celtic naar de League Cup-finale

Ondanks hun numerieke minderheid kwamen de Rangers tien minuten voor tijd langszij via een penalty van kapitein James Tavernier. De beslissing viel dus in de verlengingen.

Kort na de aftrap van de extra tijd bracht Callum McGregor Celtic opnieuw op voorsprong (2-1, 93'), waarna de 19-jarige Callum Osmand de eindstand vastlegde (3-1, 109').

Michel-Ange Balikwisha viel in tijdens de slotfase en mocht zo meevieren. Dankzij de overwinning tankt Celtic vertrouwen met het oog op de titelrace en speelt het op 14 december de finale tegen St. Mirren.