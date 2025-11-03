🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

Auteur van een sterke prestatie tegen AS Roma, zijn voormalige club, Alexis Saelemaekers staat ook in het middelpunt van een controverse omdat hij luidruchtig het gemiste penalty van Paulo Dybala vierde.

Afgelopen zondagavond heeft AC Milan met Alexis Saelemaekers gewonnen van AS Roma in de tiende speelronde van de Serie A. Een spannende wedstrijd, gekenmerkt door het enige doelpunt van Strahinja Pavlović in de eerste helft.

Met een sterke prestatie tegen zijn directe tegenstander Wesley França heeft de Rode Duivel opnieuw indruk gemaakt op Massimiliano Allegri. De supporters aanwezig in San Siro waren het bijna unaniem eens: Alexis Saelemaekers is al weken in topvorm en zijn vooruitgang is opmerkelijk.

On peut parler d’Alexis Saelemaekers ?

Quelle progression, quel joueur INCROYABLE, le plus sous-côté de Serie A.

La façon dont il est entré dans la tête de Wesley et l’a fait sortir de son match, c’est très fort ! pic.twitter.com/1bcBg5DosW

— AC Milan - FR (@AC_MilanFR) November 2, 2025

Alexis Saelemaekers uitstekend, maar midden in een discussie

Een situatie zorgde echter voor discussie aan het einde van de wedstrijd. Tien minuten voor tijd kreeg Roma een penalty, die werd gestopt door Mike Maignan. 

Alexis Saelemaekers vierde uitbundig, terwijl hij zich al dan niet opzettelijk naar de scheidsrechter begaf. Een reactie die niet goed werd ontvangen door de supporters van zijn ex-ploeg, vooral omdat Dybala even later het veld moest verlaten na een blessure opgelopen tijdens het nemen van de penalty.

Hoe dan ook: Alexis Saelemaekers zet zijn opmars in Italië voort. Hij zou zelfs binnenkort zijn contract in Lombardije verlengen. Met 96% van de speeltijd is hij een onmisbare schakel bij AC Milan en hij begon elke wedstrijd (10 in de competitie en 2 in de Italiaanse beker) sinds het begin van het seizoen.

Saelemaekers’ reaction after Maignan’s penalty save
pic.twitter.com/UPIBjoDFzq

— Milan Eye (@MilanEye) November 2, 2025
