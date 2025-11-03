Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

Foto: © photonews
Terwijl Antwerp sportief in de problemen zit, blijft voorzitter Paul Gheysens positief. Volgens hem staat de club financieel sterk, met een gezond beleid en een nieuwe tribune op komst.

Hoewel het op sportief vlak allemaal in het honderd loopt bij Antwerp, draait het naast het veld wél allemaal goed. Er wordt een nieuw stadion gebouwd en de werking verloopt goed.

Dat wilde voorzitter Paul Gheysens nog eens herhalen. "Het huis RAFC staat nog altijd pal boven water. We hebben een prachtige infrastructuur, met een van de mooiste stadions van België, we hebben een geweldige jeugdwerking, onze schulden uit de tijd van Mark van Bommel zijn afgelost, en dankzij de goeie uitgaande transfers boeken we nu zelfs een mooie winst", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Gheysens zet de puntjes op de i

De voorzitter wil de rust rond zijn ploeg bewaren in tijden als deze. Antwerp staat voorlaatste in het klassement, maar blijft wel op een goede manier functioneren. "Men moet dus niet negatief spreken over Antwerp. Dat het sportief moeilijker loopt is een momentopname. We moeten gewoon zien dat we deze mindere periode niet laten groeien."

Er doen geruchten de rond die Gheysens in een slecht daglicht plaatsen. Zo gaat rond dat hij de club in onderpand heeft gezet, maar dat klopt niets van. Hij zegt ook dat hij de geldkraan niet heeft dichtgedraaid. 

"Wat een zever is dat allemaal. Er is helemaal geen sprake van een onderpand, RAFC is volledig independent. Het heeft net nog een nieuwe tribune bekostigd. En dat van die centen slaat ook nergens op. Tegenwoordig word je nogal snel geviseerd. Iedereen zegt maar wat, alles voor de likes", besluit Gheysens.

Jupiler Pro League
Antwerp

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

