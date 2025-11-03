'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'
Foto: © photonews
RSC Anderlecht is continu de markt aan het afspeuren. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij een jonge parel uit Guinee. Paars-wit zou hem hoog op het verlanglijstje hebben gezet en dus ook graag in huis willen halen.

De jonge Guinese middenvelder Salifou Camara trekt steeds meer de aandacht van Europese clubs. Verschillende teams volgen hem nauwlettend, zo klinkt het bij AfricaFoot.

RSC Anderlecht wil er Guinese middenvelder graag bij

Diverse teams zouden onder de indruk zijn van zijn technische vaardigheden en maturiteit op het veld. Onder hen lijkt Anderlecht bijzonder vastbesloten om de speler te contracteren.

De club, die volgens het Afrikaanse medium Salifou Camara al meer dan een jaar volgt, heeft de hoop op een contract in Brussel nooit opgegeven. De directie van paars-wit zou de interesse hebben hernieuwd en gesprekken voeren met de speler.

'Gesprekken met Camara lopen voorspoedig'

Die gesprekken zouden goed zijn verlopen, waardoor een contract in de lijn der verwachtingen zou kunnen liggen, al is er nog geen handtekening in zicht. De vraag is ook of hij een optie is voor de A-kern, of dat hij eerst zou mogen/moeten rijpen bij de RSCA Futures.

De komende dagen en weken zou verder moeten worden gezocht naar een vergelijk. Camara zelf zou een overstap naar Neerpede alvast zien zitten en dus liggen er kansen voor hem.

Anderlecht

