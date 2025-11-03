Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois heeft Charles Leclerc gefeliciteerd, die binnenkort zal trouwen met zijn partner Alexandra Malena Saint Mleux. De Belgische doelman is goed betrokken in de wereld van autosport.

De Formule 1-piloot kondigde het nieuws aan via zijn sociale media, en die aankondiging zorgde meteen voor enorm veel buzz. Op Instagram kreeg de post na dertien uur al meer dan 5,5 miljoen likes.

Felicitaties van Thibaut Courtois

Grote autosportfan Thibaut Courtois reageerde ook op het nieuws. "Congrats, mijn vriend", schreef de doelman van de Rode Duivels. Courtois staat erom bekend dat hij, naast voetbal, een grote passie heeft voor motorsport. Echt verrassend was zijn reactie dus niet.

Voor wie het niet wist: de Belgische keeper is zelf actief in de autosport. Hij richtte namelijk zijn eigen team op, TC Racing,  waarmee hij jonge talenten wil ondersteunen in hun racecarrière.

Het team van Thibaut Courtois neemt deel aan eenzitterscompetities, onder andere in de Formule 4. Onlangs kondigde TC Racing zelfs aan dat het in 2026 zal deelnemen aan het Eurocup 3-kampioenschap, een categorie tussen Formule 4 en Formule 3. De renstal bestaat sinds november 2023.

Wanneer zijn schema het toelaat, wordt de Belgische doelman regelmatig gezien op grote Formule 1-circuits. Afgelopen zomer was hij bijvoorbeeld aanwezig op het circuit van Spa-Francorchamps.

Thibaut Courtois

