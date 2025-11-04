RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

Tijdens een competitiewedstrijd in de Servische Super Liga is FK Radnicki-trainer Mladen Zizovic onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Het incident vond plaats op het veld en leidde tot grote verslagenheid bij spelers en staf.

Incident tijdens duel tegen Mladost Lucani

Zizovic zakte in de eerste helft van het duel tegen Mladost Lucani plotseling in elkaar, vlak bij de zijlijn. Hulpdiensten kwamen onmiddellijk in actie en voerden reanimatiepogingen uit. De trainer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon daar niet meer worden gered.

Na het medisch incident werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Kort daarna werd het spel hervat, terwijl Zizovic onderweg was naar het ziekenhuis. Binnen twintig minuten volgde de bevestiging van zijn overlijden. De spelers reageerden emotioneel en het duel werd definitief stopgezet.

Volgens aanwezigen op het veld stortten meerdere spelers in toen het nieuws hen bereikte. De beelden toonden een zichtbaar aangeslagen groep, die het verlies van hun coach nauwelijks kon bevatten. De impact op het team was onmiddellijk merkbaar.

Reactie van Servische voetbalbond

Zizovic was pas sinds eind vorige maand actief als hoofdtrainer van FK Radnicki, dat momenteel tiende staat in de hoogste Servische klasse. De Servische voetbalbond bracht een officiële reactie uit na het overlijden. “Zijn plotselinge overlijden betekent een enorm verlies voor de hele voetbalgemeenschap”, klinkt het in de verklaring.

De trainer was in het verleden actief als Bosnisch international en had een lange carrière als speler en coach. Zijn aanstelling bij FK Radnicki was bedoeld als nieuwe stap in zijn loopbaan. Het tragische voorval maakt abrupt een einde aan die plannen.

De Servische voetbalwereld is diep getroffen door het overlijden van Zizovic. Clubs, spelers en officials hebben hun medeleven betuigd. De bond heeft aangekondigd dat er op gepaste wijze stilgestaan zal worden bij het verlies van de 44-jarige trainer.