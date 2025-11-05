Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

RSC Anderlecht zal het tijdens de twee volgende uitwedstrijden zonder fans moeten doen. De aanhang van paars-wit boycot de verplaatsingen naar RAAL La Louvière en KVC Westerlo.

Het gaat om de wedstrijden op 23 november en 7 december. RSC Anderlecht zal het volgens Het Nieuwsblad zonder fans moeten doen.

De aanhang van de Belgische recordkampioen heeft beslist om niet mee te reizen naar La Louvière en Westerlo. En dat heeft een specifieke reden.

Protest tegen (te) kleine uitvakken

De fans protesteren op deze manier op het kleine aantal kaarten dat beide clubs ter beschikking stellen. Eerder dit seizoen stuurden de paars-witte fans hun kat al naar Leuven.

En de supporters van Anderlecht zijn alleen. Vooral het kleine uitvak in het nieuwe stadion van La Louvière zorgt voor commotie. De fans van Standard besliste al om niet naar daar te reizen.

RSC Anderlecht staat niét alleen

Al beslisten ook de fans van KRC Genk al dat ze niet naar Westerlo zullen reizen. De supporters van Sporting Charleroi hebben het bekertreffen bij RFC Liège dan weer geboycot.