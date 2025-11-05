Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Wat is er beter dan het opnemen tegen FC Barcelona om een historische mijlpaal te bereiken? Deze woensdagavond zal Hans Vanaken zijn 100e Europese wedstrijd spelen tegen de Catalanen, in het Jan Breydelstadion.

Hans Vanaken staat op het punt een historische mijlpaal te bereiken. Als hij (en daar twijfelen we niet aan) deelneemt aan de wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona, deze woensdagavond, zal de 33-jarige Rode Duivel zijn 100e wedstrijd in Europa spelen.

Ter gelegenheid hiervan heeft Het Laatste Nieuws een gesprek gevoerd met zijn voormalige trainer in Venetië van het Noorden, Philippe Clément, die begrijpelijkerwijs vol lof is over hem. "Omringd door dynamische spelers kan Hans het verschil maken tegen elk team. Hij zou zelfs perfect bij Manchester City kunnen spelen, daar ben ik van overtuigd", verzekerde hij.

Kevin De Bruyne als grote 'probleem' voor Hans Vanaken?

Volgens de voormalige trainer van blauw-zwart zou Hans Vanaken een heel andere carrière hebben gehad als hij in een andere tijd was geboren. "Hij heeft slechts één groot obstakel gekend: Kevin De Bruyne. Zonder hem zou Hans ook 100 wedstrijden met het nationale team hebben gespeeld en veel meer doelpunten hebben gescoord. Nog prestigieuzere clubs zouden in hem geïnteresseerd zijn geweest."

We weten het: de aanvallende middenvelder heeft al de kans gehad om Venetië van het Noorden te verlaten tijdens zijn carrière. Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam en ook West Ham United waren in hem geïnteresseerd, net als het AS Monaco... van Philippe Clément, die net de overstap naar de Franse club had gemaakt. "Maar dat was nooit een optie, want financieel was het onhaalbaar. Ik wist hoeveel Bart (Verhaeghe) en Vincent (Mannaert) hem wilden behouden."





Hans Vanaken had het potentieel om de top van het Europese voetbal te bereiken

De grote transfer heeft dus nooit plaatsgevonden, maar Philippe Clément houdt vol: "Hans kan heel trots zijn op zijn carrière, maar een transfer hem nog meer respect kunnen opleveren, zowel op nationaal als internationaal niveau."

En ook Vincent Mannaert, die ook over het onderwerp werd ondervraagd, zal het niet tegenspreken. Hij herinnert zich dat Hans Vanaken op een dag in Brugge deelnam aan het beroemde Loughborough-passingsspel, waarmee de spelvisie van een speler wordt beoordeeld. "Deze test toonde aan dat hij een spelinzicht van wereldklasse had. In België onderscheiden slechts twee spelers zich zo op dit niveau: hij en Kevin De Bruyne", verklaarde hij.