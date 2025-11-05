KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

Er volgen enkele belangrijke wedstrijden voor KV Kortrijk: een drukke agenda met confrontaties tegen de rechtstreekse concurrenten.

Zondag stond KV Kortrijk een moeilijke uitdaging te wachten. Op bezoek bij een rechtstreekse concurrent gingen de Kerels op zoek naar drie punten. Iets wat niemand dit seizoen kon voordoen.

Belangrijke drie punten op Beerschot

KV Kortrijk kon het wel. De mannen van Michiel Jonckheere klopten een ongeslagen Beerschot op het Kiel. Daarmee verstevigde Kortrijk zijn tweede plaats in het klassement, achter leider SK Beveren.

Vier cruciale wedstrijden op het programma

Ook de resterende vier wedstrijden van de heenronde zijn toppers voor KV Kortrijk. De West-Vlaamse club blikt op zijn website vooruit op de moeilijke wedstrijden: "Nu volgen thuis Patro Eisden (6de) en Lommel (5de), en na de trip naar Lokeren ook nog die naar Club Luik (4de). Het zijn vier wedstrijden die halfweg de competitie veel zullen verklappen over de nabije toekomst van KVK."

"Stugge ploeg"

Met een bezoek aan Patro Eisden blijkt de eerste uitdaging meteen een moeilijke te zijn. "Een stugge ploeg die graag het balbezit aan de tegenstrever laat om dan zelf met een scherpe counter uit te halen", stond onder meer te lezen op de website van KV Kortrijk.

"Patro scoorde nog maar 12 keer, maar incasseerde ook nog maar 10 goals, wat wijst op een solide, veelal versterkte defensie waarop je je tanden kunt stukbijten. Ook vorig weekend eindigde de partij van de Maasmechelaars op 0-0."