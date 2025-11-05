Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

De soap rond DAZN en de televisierechten lijkt het voetbalnieuws de komende weken en maanden te blijven beheersen. De Pro League onderzoekt de mogelijkheden om een eigen televisiekanaal op te richten. Maar wat betekent dat voor de fans?

Voorlopig blijft alles bij het oude. DAZN heeft namelijk de openstaande schijf voor oktober betaald aan de Pro League. Bovendien zijn er nog geen tekenen aan de wand dat het mediabedrijf ook effectief de deal zal opblazen.

Nochtans is dat in Frankrijk wél gebeurd. Waarom we niet verwachten dat het in België ook zo'n vaart zal lopen? DAZN bereidt een beursgang voor. Slechte publiciteit kan het bedrijf dan ook missen als kiespijn.

Wat als DAZN beslist om de stekker eruit te trekken?

Maar wat als DAZN toch beslist om de stekker eruit te trekken? En wat als de Pro League dan toch beslist om een eigen kanaal op te richten? Wat zou dat betekenen voor (de portefeuille) van de voetbalfans?

Wel, we steken even de grens over naar Frankrijk. Een maandabonnement bij DAZN kostte er vorig jaar tussen 29,99 euro en 39,99 euro per maand. Dat is vergelijkbaar met de Belgische prijzen.

De (portefeuille) van de (Franse) kijker wint

De Franse voetbalfan kijkt vandaag naar PSG, Olympique Marseille en AS Monaco voor prijzen tussen 9,99 euro en 14,99 euro per maand. Met andere woorden: de prijzen zijn beduidend goedkoper. Al zijn er dan enkel matchen van de vaderlandse competitie te zien.