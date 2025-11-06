STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

STVV krijgt Standard op bezoek zondag en heeft nieuws uit de lappenmand. Ryan Merlen sloot weer aan bij de groep, maar van Vanwesemael en Musliu is voorlopig nog geen spoor.

STVV neemt het dit weekend op tegen Standard. Op zondag komen de Rouches naar Stayen, waar er toch enkele blessure-updates te melden zijn.

Op woensdag keerde er een opvallend gezicht terug op training. Ryan Merlen was er weer bij nadat hij half september een voetblessure opliep. De middenvelder lijkt ondertussen helemaal hersteld te zijn, meldt Het Belang van Limburg.

Merlen is terug, nog geen Vanwesemael en Musliu

Wouter Vrancken kan dus weer rekenen op Merlen, die zondag dus eventueel minuten kan maken. Op donderdag hoopten de Truienaars nog iemand te recuperen, maar voorlopig is er nog geen spoor van Robert-Jan Vanwesemael.

De flankverdediger was afwezig op training, net als Visar Musliu. De Macedoniër is buiten strijd sinds het interland tegen België en speelt sowieso niet tegen Standard.

STVV hoopt nog wel op de terugkeer van Vanwesemael, al blijft het afwachten. Bij een nieuwe thuisoverwinning versterken de Limburgers hun positie in de top zes.