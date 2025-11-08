David Hubert kan bereiken wat geen enkele coach met Union is gelukt: "Flinke uitdaging"

Union Saint-Gilloise trekt zondag naar Mechelen. Een verplaatsing die sinds hun terugkeer in de eerste divisie niet in het voordeel van de Brusselaars is geweest.

Sinds hun terugkeer naar de top van het Belgische voetbal meer dan vier jaar geleden, is Union Saint-Gilloise de schrik van menig 1A-team geworden, waaronder Standard, Anderlecht en Charleroi. Maar daarentegen hebben de Unionisten het moeilijk wanneer ze moeten spelen in Mechelen.

De Brusselaars hebben geen enkele wedstrijd gewonnen op het veld achter de Kazerne sinds hun terugkeer naar de eerste klasse, of het nu was onder Felice Mazzu (verlies 3-1), Karel Geraerts (verlies 2-0), Alexander Blessin (verlies 4-0) of Sébastien Pocognoli (gelijkspel 1-1).

David Hubert op zijn hoede

Union heeft vaak revanche genomen in eigen huis, maar leed hun laatste officiële thuisnederlaag met 0-1 tegen KV Mechelen in Parc Duden: "Ik heb die statistiek gezien. Het is dus een flinke uitdaging tegen een goed georganiseerd team dat kan rekenen op verschillende individuen die het verschil kunnen maken", legt David Hubert uit op zijn persconferentie.

De Mechelaars zullen dus niet worden onderschat: "Ze hebben een duidelijk spelsysteem met en zonder bal en staan niet zonder reden zesde op de ranglijst. Het doel zal zijn deze reeks van zeven opeenvolgende wedstrijden goed af te sluiten sinds de laatste interlandbreak".





Om de wedstrijd goed aan te pakken, moet er hersteld zijn, zowel fysiek als mentaal, na de energieverslindende wedstrijd van dinsdag tegen Atletico. De groep is echter compleet, met uitzondering van Mohammed Fuseini (nog in revalidatie) en Guillaume François, met een blessure aan zijn kuit: "Het gaat om een contractuur die binnen enkele dagen verholpen zal zijn".