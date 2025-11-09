Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht definitief. De voormalige voorzitter heeft al zijn aandelen verkocht en stapt uit de raad van bestuur van de Brusselse club.

Hoofdstuk afgesloten voor Wouter Vandenhaute. De Vlaamse zakenman, jarenlang één van de centrale figuren in het paars-witte project, verlaat RSC Anderlecht definitief. Nadat hij in september al was afgetreden als voorzitter, heeft hij nu ook een akkoord gevonden om al zijn aandelen in de club te verkopen.

Op de dag van de topper

In een persbericht bevestigde Mauvavie, één van de aandeelhouders van Anderlecht, het nieuws. "Vennootschap Mauvavie, referentieaandeelhouder van RSC Anderlecht, laat weten dat Wouter Vandenhaute een akkoord heeft bereikt met Geert Duyck over de verkoop van zijn aandelen. Daardoor zal Wouter Vandenhaute geen direct of indirect belang meer hebben in Anderlecht en legt hij zijn mandaat als bestuurder van de club neer."

Erik Watté behoudt een deel van de aandelen van Mauvavie. Tomas Van Den Spiegel blijft wél aanwezig in de raad van bestuur en zal de schakel vormen tussen Mauvavie, de club en hoofdaandeelhouder Alychlo.

Vandenhaute werd door sommigen geprezen om zijn passie, maar door een groot deel van de achterban zwaar bekritiseerd om zijn beslissingen en invloed. De voorbije maanden had hij zich steeds meer op de achtergrond gehouden.

Anderlecht hoopt nu op meer rust in de bestuurskamer en een klimaat dat opnieuw prestaties stimuleert. Wouter Vandenhaute verlaat het toneel voorgoed.