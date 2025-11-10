Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

RSC Anderlecht pakte zondag de scalp van aartsrivaal Club Brugge. Paars-Wit toonde vechtlust en voetbalde bij wijlen uitstekend. Dat resulteerde in een 1-0-zege, een uitslag waar ook basisspeler Adriano Bertaccini zijn aandeel in had. En die heeft nu meer goed nieuws te melden.

Anderlecht toonde veel honger, onder meer aangedreven door het nieuws dat Wouter Vandenhaute opstapt als voorzitter. Bertaccini mocht in de basis starten en 75 minuten meedoen. De 1-0-eindstand stond toen al op het bord. De aanvaller legde enorm veel werklust aan de dag in dienst van de ploeg.

Voor RSCA is het een zege die veel vertrouwen geeft, vooral door de manier waarop. De mannen van Hasi kwamen uitstekend voor de dag voor de pauze en konden standhouden in de tweede helft. De driepunter brengt de Brusselaars tot op vier punten van Club.

Bertaccini kondigt goed nieuws aan

Het blijft goed nieuws regenen uit Brussel, want Bertaccini kondigt op Instagram aan dat hij en zijn partner Marie Moréale een eerste kindje verwachten. "Tijd om ons geheim te delen, baby Bertaccini voor mei 2026", schrijft de voetballer bij een foto op het platform. Daarop kust hij de buik van Moréale met op de achtergrond een echografie.

Zo blijft het steil bergop gaan in de carrière en het leven van Bertaccini, die reacties uit verschillende hoeken van de voetbalwereld in ontvangst mocht nemen. Onder meer Marc Coucke en ploegmaats Tristan Degreef en Ilay Camara zijn blij voor hem.

Ook ex-club STVV feliciteerde Bertaccini. Het was bij de Kanaries dat de Belg met Italiaanse roots doorbrak op het hoogste niveau in ons land. Hij was er in 50 optredens goed voor maar liefst 26 doelpunten. Bij Anderlecht zit hij ondertussen aan 3 stuks in 12 wedstrijden.