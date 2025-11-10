Het volgende grote werk van Marc Coucke: Jean Kindermans terughalen

Marc Coucke heeft opnieuw de touwtjes stevig in handen bij Anderlecht. Nu Wouter Vandenhaute volledig van het toneel verdwenen is, zet de eigenaar zijn volgende stappen richting een nieuw paars-wit tijdperk.

Na de aanstelling van Michael Verschueren als voorzitter en Kenneth Bornauw als CEO, werkt hij aan een volgende grote comeback binnen de club. Coucke droomt ervan om Jean Kindermans terug naar Neerpede te halen. De architect van Anderlechts befaamde jeugdopleiding vertrok vorig jaar naar Antwerp na een breuk met Vandenhaute en Peter Verbeke, maar zou niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer.

Kindermans geldt al jaren als het symbool van Anderlechts jeugd-DNA. Onder zijn leiding braken toptalenten als Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Jérémy Doku door. Zijn terugkeer zou niet alleen de jeugdopleiding versterken, maar ook de band met de supporters herstellen.

Coucke wil Kindermans terughalen

Coucke hoopt bovendien dat een reünie met Kindermans Romelu Lukaku dichter bij de club brengt. De Rode Duivel volgt de situatie in Neerpede op de voet sinds zijn zoon er speelt en keert er ook veel terug.

De aanvaller van Napoli onderhoudt al langer contact met Coucke, onder meer tijdens ontmoetingen in Knokke. Beiden delen de overtuiging dat Anderlecht opnieuw moet bouwen op mensen met paars-wit DNA.

Met Verschueren, Bornauw, en mogelijk straks ook Kindermans aan boord, wil Coucke een netwerk van vertrouwelingen installeren. Zijn ultieme droom? Een Anderlecht waarin Romelu Lukaku opnieuw een rol speelt, op of naast het veld.