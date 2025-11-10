Lionel Messi doet Barcelona-fans watertanden: "Hopelijk kan ik terugkeren"

Lionel Messi keerde onlangs terug naar Camp Nou, de plaats waar hij 17 jaar lang geschiedenis schreef. De Argentijn liet in een emotionele boodschap verstaan dat zijn liefde voor Barcelona nog altijd even groot is.

Lionel Messi speelde 17 jaar lang als prof bij FC Barcelona voor hij naar PSG trok. In het Camp Nou beleefde hij zijn mooiste herinneringen, de Argentijn werd er bijvoorbeeld tien keer Spaans kampioen.

Bij PSG bleef hij niet lang, in de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar Inter Miami. Daar speelt hij nu nog steeds, al blijft de ploeg van zijn hart duidelijk Barcelona. Hij keerde onlangs terug naar het stadion.

Messi doet Barcelona-fans watertanden

Op Instagram plaatste de 38-jarige aanvaller zijn bezoek. "Gisterenavond keerde ik terug naar een plek die ik met heel mijn hart mis", opende Messi zijn post.

"Een plek waar ik ontzettend gelukkig was, waar jullie me duizend keer de gelukkigste persoon ter wereld hebben laten voelen. Hopelijk kan ik op een dag terugkeren, en niet alleen om afscheid te nemen als speler, zoals ik dat nooit heb kunnen doen…", besluit hij.

Iets wat de Barça-fans luidop laat dromen. Messi verlengde onlangs nog wel zijn contract tot eind 2028 bij Inter Miami, al zullen er ongetwijfeld nog wel geruchten opduiken over een mogelijke uitleenbeurt.