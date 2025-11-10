Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Foto: © photonews

De Rode Duivels dreigen opnieuw met blessurezorgen te moeten afrekenen. Na het nieuws rond Thibaut Courtois is nu ook Diego Moreira onzeker voor de cruciale interlands.

Maandag kwam plots het nieuws binnen dat Thibaut Courtois zou kampen met een letsel aan de adductoren van het rechterbeen. Hierdoor mist hij naar alle waarschijnlijkheid de interlands van België tegen Kazachstan en Liechtenstein.

Het zou gaan om een blessure die hem tien dagen aan de kant houdt. Ongeveer zo lang als de interlandperiode dus. Als we die redenering volgen zal hij mogelijk wel fit zijn voor het volgende duel van Real op 23 november tegen Elche.

Ook Moreira twijfelachtig voor Duivels

Maar nu lijkt het erop dat de Duivels nog een pion moeten missen. Zo is Diego Moreira onzeker voor het cruciale tweeluik in november. Het Nieuwsblad meldt dat hij twijfelachtig is.

De Strasbourg-speler kreeg een tik van... Thomas Meunier, die ook opgeroepen is, afgelopen weekend. Moreira had een assist achter zijn naam staan, maar kon na de tik van zijn collega niet meer verder.

Hij zal nu eerst nog onderzocht worden, voor wordt besloten of hij nog afzakt naar Tubeke. Als hij forfait geeft zou bondscoach Rudi Garcia nog een andere naam kunnen selecteren.

