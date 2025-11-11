"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

STVV blijft verrassen in de Jupiler Pro League. De Limburgers wonnen met 1-0 van Standard en blijven mooi meedraaien in de top zes. Het middenveld krijgt daarbij veel lof.

STVV doet het nog steeds geweldig in de Jupiler Pro League. De Truienaars wonnen afgelopen weekend opnieuw. Dit keer werd het 1-0 tegen Standard, waardoor ze comfortbale in de top zes blijven.

"Ik heb bij STVV nog maar zelden een meer complementaire driehoek gezien dan Sissako, Yamamoto en Ito", strooit Thomas Chatelle met lof bij Het Belang van Limburg. "Er zit een beetje van alles in: creativiteit, techniciteit, loopvermogen, tactische discipline, duelkracht en intensiteit."

Kan STVV de top zes halen dit seizoen?

De Kanaries doen het écht goed dit seizoen. Nu KRC Genk en KAA Gent wisselvallige resultaten boeken en Antwerp het laat afweten, maken ze nog meer kans op een plaats in de Champions' Play-offs dan de vorige jaren.

"Het enige wat ik me afvraag is of deze kern in de breedte sterk genoeg is om die plaats in de top zes tot op het einde vast te houden", gaat Chatelle verder. "Met teamspirit en mentaliteit kan je veel oplossen, maar als straks één van die drie middenvelders uitvalt met een langdurige blessure, dan heeft STVV toch een probleem."

"Hetzelfde geldt voor Goto, die Ferrari toch helemaal naar het achterplan heeft geduwd", besluit Chatelle. Al mogen we er toch niet vanuit gaan dat plots een hoop sterkhouders uitvallen.