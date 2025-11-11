Genkie uit beeld verdwenen bij Rode Duivels: "Ik begrijp Rudi Garcia"

Matte Smets werd al opgeroepen voor de grote Rode Duivels, maar moet het deze keer stellen met een selectie voor de beloftenploeg. Ondanks zijn grote potentieel zit de Limburger immers nog niet op het niveau dat van hem verwacht wordt.

Analist Thomas Chatelle had na de match van Racing Genk tegen AA Gent een opvallende bedenking bij de prestatie van Smets. “Een minpuntje bij Genk de laatste weken vind ik Matte Smets", klonk het in HBvL.

Chatelle ziet werkpunten vooraleer hij de volgende stap kan zetten. “Een jongen die ik nochtans zeer hoog inschat, maar hij blijft te veel momenten hebben waarin hij de concentratie even laat verslappen.”

Smets maakte tegen Gent opnieuw een sterke indruk qua duelkracht en positionering, maar liet zich op enkele details betrappen. “Hij was betrokken bij die kans voor Kanga en bij de weggegeven corner op het einde", analyseerde Chatelle. “Dat zijn momenten waarop je op topniveau afgestraft wordt.”

Mentaal moet Matte Smets nog een stap zetten

De voormalige Rode Duivel gelooft wel rotsvast in het potentieel van de 19-jarige verdediger. “Omwille van zijn talent zou ik Smets graag bij de Rode Duivels zien, maar op dit moment begrijp ik waarom Rudi Garcia hem niet oproept. Mentaal moet hij nog de stap zetten om van de eerste tot de laatste minuut geconcentreerd te blijven.”





Wellicht komt het er wel van, maar Garcia gaf deze keer de voorkeur aan Nathan Ngoy als back up voor de aanwezige centrale verdedigers. Door de blessure van Zeno Debast lagen er nochtans kansen.