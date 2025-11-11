Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

Jeremy Doku maakte tegen Liverpool indruk van wereldformaat. Zijn acties, snelheid en dribbels gingen viraal, maar wat vooral opviel was zijn maturiteit in het spel.

Zijn snelheid en dribbels waren natuurlijk altijd al aanwezig, maar daar komt nu ook efficiëntie bij. "Pas sinds kort voegt hij daar ook een eindproduct aan toe", zegt Paul Hirst van The Times aan Het Nieuwsblad. "Hij is rustiger geworden, denkt na over zijn keuzes en probeert dingen die we nog nooit van hem gezien hadden.”

Gecontroleerde dreiging

Dat nieuwe vertrouwen is zichtbaar op het veld. Pep Guardiola moedigt zijn winger aan om te blijven dribbelen, maar met meer overleg. Doku kiest zijn momenten beter, laat de bal spreken en creëert nu vaker echte kansen. Waar hij vroeger met zijn snelheid vooral chaos bracht, zorgt hij vandaag voor gecontroleerde dreiging. En dat verschil maakt hem steeds belangrijker voor Manchester City.

Toch is de evolutie van de Rode Duivel nog niet afgerond. “Zijn samenwerking met Nico O’Reilly, de jonge linksback, kan beter", zegt Hirst. “Ze moeten elkaar nog leren aanvoelen. En Doku mag ook zelf meer scoren. Zeven goals in 2,5 seizoenen is weinig voor iemand met zijn talent. Guardiola wil dat spelers als Doku, Foden en Cherki meer doelpunten maken zodat City niet enkel op Haaland rekent.”

Rudi Garcia hoopt dat hij de lijn doortrekt

De cijfers tonen dat Doku wel degelijk stappen zet. Na elf Premier League-duels dit seizoen staat hij op één goal en drie assists. Vorig jaar haalde hij drie goals en zes assists in 29 matchen. Hirst ziet een duidelijk groeitraject: “Als hij dit seizoen dubbele cijfers haalt in goals, dan wordt hij echt beslissend in de titelstrijd.”





Tegen Liverpool liet Doku alvast zien dat hij op de goede weg is. Hij scoorde, dribbelde meer dan tien keer succesvol, won meer dan tien duels en creëerde drie kansen. De laatste speler die dat presteerde in de Premier League was Eden Hazard in 2019 tegen West Ham. Een vergelijking die veel zegt over het niveau dat Doku stilaan benadert.

Voor bondscoach Rudi Garcia is dat uitstekend nieuws. Met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku nog geblesseerd, moet Doku belangrijker worden dan ooit bij de Rode Duivels.