Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

Jérémy Doku leverde een uitzonderlijke prestatie tegen Liverpool. Hoewel hij soms kritiek krijgt op zijn regelmaat en zijn (beperkte) statistische bijdrage, verdedigde hij zich in een interview met Manchester Evening News.

Jérémy Doku leverde afgelopen weekend een vijfsterrenprestatie met Manchester City tegen Liverpool, wellicht zijn beste wedstrijd van het seizoen. De Rode Duivel maakte indruk op zowel zijn tegenstanders als op zijn trainer, Pep Guardiola.

Wanneer hij in deze vorm verkeert, is de 23-jarige flankaanvaller uitzonderlijk. Maar zijn regelmaat wordt soms nog in vraag gesteld, zoals ook blijkt uit zijn statistieken tot nu toe: één goal en drie assists in de Premier League, drie goals en vier assists in alle competities samen.

"Ik ben niet het type speler dat een match gaat analyseren en zegt: ‘Je hebt niet gescoord, je hebt geen assist gegeven, dus je hebt slecht gespeeld.’ Zo ben ik niet", verdedigde hij zich tegenover Manchester Evening News. Toch blijft het eigenlijk opvallend dat hij zich hiervoor moet verantwoorden, zeker na zo'n knalprestatie.

Geen doelpunt betekent voor Doku niet dat hij slecht speelde

"Voor mij is een slechte wedstrijd er één waarin ik de bal niet raak, niet efficiënt ben of heel veel ballen verlies. Als ik niet had gescoord tegen Liverpool, zou ik dan zeggen dat het een slechte wedstrijd was? Nee, ik zou zeggen dat het een goeie match was. Zo denk ik, en dat zal ik altijd blijven doen."





Voor Jérémy Doku staat niet alles dus gelijk aan statistieken. In het begin van zijn carrière werd zijn efficiëntie in de laatste meters nog in vraag gesteld, maar dat probleem lijkt vandaag helemaal aangepakt.