Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans
Foto: © photonews
KVC Westerlo zit in een moeilijke fase. Na drie nederlagen op rij groeit de druk, en vooral mentaal wordt de jonge ploeg stevig getest. Doelman Andreas Jungdal blijft echter geloven in een ommekeer na de interlandbreak.

KVC Westerlo gaat door een heel moeilijke periode. Na de gelijke spelen tegen RAAL La Louvière en Dender volgden drie opeenvolgende nederlagen: Beerschot (beker), KRC Genk en Charleroi klopten de Kemphanen.

"Als ploeg gaan we door een zware periode", zegt doelman Andreas Jungdal bij Het Laatste Nieuws. "Mentaal worden we als ploeg stevig op de proef gesteld. Zeker voor een jonge ploeg als de onze is dat soms moeilijk."

Kan Westerlo zich herpakken na de interlandperiode?

Westerlo staat momenteel op de twaalfde plaats in het klassement met 15 punten. Van degradatiegevaar is geen sprake, zeker nu er slechts één ploeg zakt, maar het zal toch beter moeten na de interlandbreak. De fans lieten de afgelopen weken al verstaan dat ze meer verwachten.

"We moeten er nu in blijven geloven. Het is aan ons om te tonen wat voor groep we zijn en dat we dit kunnen omdraaien. Ik ben ervan overtuigd dat het ons moet lukken. We hebben al regelmatig getoond dat er voldoende kwaliteit in deze groep zit", gaat de Deense doelman verder.

"De internationale break is nu een goed moment om samen te zitten, naar de details te kijken en als groep terug op te staan. De fans willen een ploeg zien die vecht en wint. Ze mogen er zeker van zijn dat wij er alles aan willen doen om hen die mooie momenten te bezorgen", besluit hij met een boodschap voor de fans.

