🎥 Ongezien: loting voor halve finale Beker via ... go-cartrace

Deze week werd in Wales voor de League Cup geloot op een wel héél bijzondere wijze. Er werd namelijk gebruik gemaakt van ... go-carts. Een ongeziene situatie toch wel, met een leuke afloop.

De winnaar van de Welshe League Cup kan Europees spelen in de Conference League, dus de Beker is zeker niet onbelangrijk. Toch durven ze in die competitie al eens gekke dingen uitsteken, zo blijkt.

Voor de loting van de halve finales werden er voor een keertje go-carts gebruikt. Vier gewezen voetballers mochten rondjes rijden tegen elkaar en op die manier de loting gaan helpen bepalen.

Loting via go-carts

Gewezen Welshe voetballers met naam en faam Joe Ledley, Danny Gabbidon, Andy Legg en Scott Young kozen elk één team dat ze zouden gaan vertegenwoordigen in de lotingrace.

Vervolgens gingen ze rondjes tegen elkaar rijden, om op die manier tot een voorloting te komen naar de halve finales toe. En het leverde uiteindelijk ook een mooie loting op voor de vier teams.

Cambrian United neemt het daarin op tegen Barry Town, terwijl The News Saints het opnemen tegen Llandudno. De halve finales worden gespeeld op vijf december op weg naar de finale.