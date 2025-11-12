Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Op 23-jarige leeftijd maakte Matties Volckaert zijn debuut in de A-ploeg van KAA Gent. Door blessures bij meerdere spelers kreeg hij de kans om zich te tonen in de Jupiler Pro League.

Blessures en beslissing van Leko

De Gentse selectie kende de voorbije week heel wat problemen in de defensie. Zowel Duverne, Es-Saoubi als Van der Heyden waren niet inzetbaar. Ook Samoise kampte met fysieke hinder en bleek niet volledig fit. Daardoor moest coach Leko ingrijpen en een oplossing zoeken. De keuze viel op Volckaert, die vanuit Jong AA Gent werd doorgeschoven naar de hoofdmacht.

“Nadat Matisse deze week last had, had ik een gesprek gehad met de coach”, zegt Volckaert aan Het Laatste Nieuws. “Daarin gaf hij aan dat het voor 90% zeker was dat ik zou starten.”

Tijdens de wedstrijd tegen Racing Genk stond Volckaert op de rechtsachterpositie. Hij hield zich staande, al kende hij pech bij de openingstreffer van Oh. Het schot van de spits week af op zijn lichaam en belandde in doel. “Dat was even vloeken. Ach, dat hoort erbij. Mathias kwam meteen naar mij en zei dat ik er niet moest mee inzitten.”

Loopbaan richting hoofdmacht

Volckaert kreeg medio 2024 de kans om vanuit Racing Gent, actief in tweede amateur, de overstap te maken naar Jong AA Gent in eerste amateur. Die stap bleek cruciaal voor zijn verdere ontwikkeling.

“Drie jaar terug vroeg ik me nog af: ‘Ga ik er ooit nog geraken?’ Dan is dit écht een fantastisch gevoel.” De verdediger benadrukte dat zijn debuut voor hem een kinderdroom betekende.

Volckaert en supportersband

De jonge speler, die leerkracht LO is, heeft een lange geschiedenis bij de club. Hij doorliep eerder al de jeugdopleiding van KAA Gent en was jarenlang lid van supportersvereniging ‘Nie Pleue’. Tegenwoordig vervult hij zelfs de rol van peter van die fanclub.