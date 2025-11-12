Eén international springt eruit bij Union SG en dat is volgens Philippe Bormans geen toeval

Union Saint-Gilloise leverde opnieuw meerdere internationals af, maar de selectie van Kevin Mac Allister bij Argentinië springt er duidelijk uit. Het onverwachte nieuws biedt de Brusselse club zowel sportieve erkenning als een belangrijk argument richting toekomstige transfers.

Verrassing rond Kevin Mac Allister

Aan het einde van vorige week raakte bekend dat Mac Allister voor het eerst in zijn carrière werd opgeroepen voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij werd toegevoegd aan de selectie voor de oefenwedstrijd van 14 november in Angola, nadat de trainer enkele vervangers moest zoeken door blessures en forfaits bij vaste krachten.

CEO Philippe Bormans benadrukt de rol van Mac Allister sinds zijn komst in de zomer van 2023. “Kevin wordt enorm gewaardeerd in de kleedkamer. Hij houdt van de club en de club houdt van hem”, klinkt het bij La Dernière Heure.

Het oproepen van Mac Allister heeft meer dan symbolische waarde. Ze bewijst dat Union een springplank kan zijn naar topcompetities en nationale ploegen. Buitenlandse spelers die de stap naar Brussel zetten, zien dat de club in staat is om onbekendere namen te laten doorbreken. “We hebben toch al heel wat spelers gehad die voor het eerst international werden bij Union, onder meer enkele Rode Duivels.”

Dat een speler van Union wordt geselecteerd door de wereldkampioen Argentinië geldt als een bijzonder hoogtepunt. “Het is iets speciaals, uiteraard, dat aantoont dat Union een goede stap is om zich te ontwikkelen en te groeien in een carrière.” De club kan dit gebruiken als overtuigend argument bij gesprekken met toekomstige aanwinsten.





Waarde en contractverlenging

De marktwaarde van Mac Allister stijgt door zijn selectie. Hij werd destijds voor 1,5 miljoen dollar aangetrokken en staat ondertussen volgens Transfermarkt al op 7,5 miljoen euro geschat. De keuze om zijn contract tot 2027 te verlengen blijkt achteraf juist. “Toch was er interesse van andere clubs. Hij voelde zich goed in Brussel en zei dat hij wilde verlengen, wat niet vaak voorkomt na twee sterke jaren”, besluit Bormans.