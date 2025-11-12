Prachtige primeur voor Union SG en zo is het 1-1 (of 1-3) met Anderlecht

Kevin MacAllister is grote sier aan het maken. De regerend kampioen van België is zelfs opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië. Daarmee is hij de eerste sinds Lucas Biglia die is geselecteerd voor de Argentijnen.

De selectie van Kevin MacAllister is op meerdere vlakken een primeur. Het is natuurlijk zijn eerste oproep bij het Argentijnse nationale elftal als centrale verdediger van Union Saint-Gilloise, waar hij zijn broer Alexis, wereldkampioen in 2022, zal ontmoeten.

Primeur voor Union SG

Het is ook een primeur voor USG, die nog nooit een Argentijns international in haar gelederen heeft gehad. In feite heeft slechts één club uit de Jupiler Pro League (voor MacAllister) Argentijnse internationals voortgebracht en dat is uiteraard de Brusselse rivaal: RSC Anderlecht.

Kevin MacAllister is inderdaad pas de tweede Argentijnse speler die geselecteerd wordt terwijl hij actief is in de Jupiler Pro League. Hij vormt nu een zeer select gezelschap met Lucas Biglia, die in 2011 door Argentinië werd opgeroepen toen hij nog het shirt van RSC Anderlecht droeg. Biglia verliet RSCA in 2013 en zou in totaal 58 caps verzamelen, waarbij hij zelfs de finale van het WK 2014 speelde.

Ook Pareja en Suarez opgeroepen door Argentinië

Twee andere bekende Anderlecht-spelers werden later geselecteerd na hun passage bij de club. Nicolas Pareja nam deel aan de Olympische Spelen van 2008, net na zijn vertrek uit Anderlecht, en behaalde daarna nog één cap bij het A-elftal terwijl hij voor Spartak Moskou speelde.





Tot slot moest Matias Suarez, ondanks al zijn talent, wachten tot 2019 en indrukwekkende prestaties bij River Plate om international te worden. Hij verzamelde 6 caps voor de Albiceleste.