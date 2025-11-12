Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

STVV is volop bezig aan een geweldig goed seizoen. Met 24 punten staan ze op een knappe vierde plaats. Daar mogen ze ook hun coach Wouter Vrancken voor danken, die helemaal terug op niveau is gekomen.

Wouter Vrancken beleefde mindere momenten de voorbije jaren, zeker bij KAA Gent waar hij snel werd ontslagen door Sam Baro na tegenvallende resultaten.

STVV laat mooie dingen zien

Hij kon er zich nooit helemaal doorzetten, maar bij STVV lijkt hij wel opnieuw de vrijheid te genieten die van hem een topcoach kan en mag maken. Dat is ook de analisten niet ontgaan.

“Ik stel vast dat Stayen weer the place to be is geworden voor liefhebbers van mooi voetbal. Dat was het twee jaar geleden al onder Fink en nu mag het die titel opnieuw claimen onder Vrancken", opende Thomas Chatelle zijn analyse bij Het Belang van Limburg.

Wouter Vrancken is opnieuw zichzelf

"Als je een aangename wedstrijd wil zien in de Jupiler Pro League, dan is STVV op dit moment je beste kans. Wouter laat STVV voetballen zoals hij dat ook deed met KV Mechelen in zijn eerste seizoen als trainer in eerste klasse. Ik zie diezelfde georganiseerde chaos terug."

"Ik heb ook de indruk dat Wouter zich weer vrijer voelt. In zijn laatste maanden bij Genk en in zijn periode bij Gent herkende ik de Wouter van in Mechelen niet meer. Bij STVV is hij weer helemaal zichzelf.”