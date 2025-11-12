Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"
Word fan van STVV! 502

STVV is volop bezig aan een geweldig goed seizoen. Met 24 punten staan ze op een knappe vierde plaats. Daar mogen ze ook hun coach Wouter Vrancken voor danken, die helemaal terug op niveau is gekomen.

Wouter Vrancken beleefde mindere momenten de voorbije jaren, zeker bij KAA Gent waar hij snel werd ontslagen door Sam Baro na tegenvallende resultaten.

STVV laat mooie dingen zien

Hij kon er zich nooit helemaal doorzetten, maar bij STVV lijkt hij wel opnieuw de vrijheid te genieten die van hem een topcoach kan en mag maken. Dat is ook de analisten niet ontgaan.

“Ik stel vast dat Stayen weer the place to be is geworden voor liefhebbers van mooi voetbal. Dat was het twee jaar geleden al onder Fink en nu mag het die titel opnieuw claimen onder Vrancken", opende Thomas Chatelle zijn analyse bij Het Belang van Limburg

Wouter Vrancken is opnieuw zichzelf

"Als je een aangename wedstrijd wil zien in de Jupiler Pro League, dan is STVV op dit moment je beste kans. Wouter laat STVV voetballen zoals hij dat ook deed met KV Mechelen in zijn eerste seizoen als trainer in eerste klasse. Ik zie diezelfde georganiseerde chaos terug."

"Ik heb ook de indruk dat Wouter zich weer vrijer voelt. In zijn laatste maanden bij Genk en in zijn periode bij Gent herkende ik de Wouter van in Mechelen niet meer. Bij STVV is hij weer helemaal zichzelf.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV

Meer nieuws

Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

13:30
Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

13:00
Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

12:40
1
"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

12:20
3
Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

12:00
"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

11:20
1
Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

11:40
3
RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

11:00
Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

10:00
"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

10:30
Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

09:00
Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

08:20
Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

08:00
2
Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

08:40
5
Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

08:20
🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

07:20
8
"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

07:40
1
STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

20:30
'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

07:00
9
Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

06:30
1
Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

06:00
Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
2
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
4
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
4
De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Analyse

De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde

20:40
2
Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

21:20
2
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
14
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
2
Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

20:20
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
6
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

kennervb kennervb over Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar" laszlo laszlo over "Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken nick!LFC nick!LFC over Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo Groen Groen over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge" Shake spier Shake spier over Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet FC Bubbles FC Bubbles over Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren JaKu JaKu over Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf" FCBalto FCBalto over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Carl Peeters Carl Peeters over 🎥 Thibaut Courtois wordt na 'blessure' alweer stevig door de mangel gehaald Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved