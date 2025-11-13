De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

Zinho Vanheusden is opnieuw zwaar geblesseerd. De 26-jarige verdediger van het Spaanse Marbella scheurde voor de derde keer in zijn carrière zijn kruisband, en voor de tweede keer aan zijn linkerknie.

De blessure gebeurde afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Alcorcon, na een ogenschijnlijk onschuldige actie. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen. Een eerste MRI-scan toonde niets abnormaals, maar omdat zijn knie vreemd bleef aanvoelen, liet Vanheusden zich opnieuw onderzoeken. De arts van tweedeklasser Málaga stelde uiteindelijk vast dat zijn kruisband effectief weer afgescheurd was.

Wat deze blessure uitzonderlijk maakt, is dat het gaat om een kunstmatig gereconstrueerde kruisband. Volgens specialisten komt het bijna nooit voor dat zo’n kunstmatige band opnieuw scheurt. Het toont hoe uitzonderlijk groot de pech is die Vanheusden al jaren achtervolgt.

Einde carrière?

De verdediger zal zich opnieuw laten opereren in België en staat voor een revalidatie van zes tot acht maanden. Of hij ooit nog op topniveau kan terugkeren, is hoogst onzeker. Vanheusden zelf zou volgens Spaanse media aangeslagen maar strijdvaardig zijn.

Marbella, dat hem afgelopen zomer een contract van één jaar gaf, zal hem blijven steunen. Na zijn operatie keert hij terug naar Spanje om daar verder te revalideren.





Vanheusden gold ooit als de toekomstige leider van de Rode Duivels-verdediging, maar blessures gooiden telkens roet in het eten. Zijn verhaal blijft een van de meest tragische voorbeelden van hoe een veelbelovende carrière door pure pech ontspoord kan raken.