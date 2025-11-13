Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"
Foto: © photonews

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat RWDM maar nipt een bestraffing wist te vermijden, maar dat de club uit de Challenger Pro League duidelijk in moeilijk vaarwater zit. En dat vinden uiteraard ook de kenners en analisten niet leuk.

RWDM Brussels wist een puntenaftrek op het nippertje te vermijden door alsnog aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Toch blijven de zorgen groot, want nieuwe schulden zijn inmiddels opgedoken en maandelijkse controles blijven van kracht.

Opvallend is dat eigenaar John Textor recent nog in het nieuws kwam met plannen om Wolverhampton over te nemen. The Eagle Football Group is ook eigendom van Olympique Lyon en het Braziliaanse Botafogo

Problemen met investeringen

Overal ter wereld zijn er momenteel rechtszaken en claims lopende tegen de Eagle Football Group. Volgens Evert Winkelmans is het kaartenhuisje van de groep aan het instorten.

@nellywinkelmans

RWDM, failliet of niet?

♬ origineel geluid - nellywinkelmans

"Er is 100 miljoen euro geleend aan een rentevoet van 19,4 procent. Als je dat doet met de hypotheek van je huis, dan ga je failliet. Het kaartenhuis van Textor staat enorm wankel", aldus de presentator, voetbalfan en analist.

"RWDM is duidelijk niet het belangrijkste broertje in de hele holding. In hun laatste boekjaar maakten ze 23 miljoen euro verlies, dat lijkt me compleet ongezond in de Belgische tweede klasse."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

