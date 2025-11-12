RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

RWDM Brussels wist een puntenaftrek op het nippertje te vermijden door alsnog aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Toch blijven de zorgen groot, want nieuwe schulden zijn inmiddels opgedoken en maandelijkse controles blijven van kracht.

Tijdelijke redding na betalingsachterstand

De club kreeg tot vorige week de tijd om aan te tonen dat alle openstaande facturen waren voldaan. Het ging onder meer om RSZ-bijdragen, verplichtingen aan de voetbalbond en een betaling aan KV Mechelen voor de transfer van Frederic Soelle Soelle.

RWDM slaagde er pas na een uitstel tot vrijdag in om de nodige fondsen te verzamelen en de betalingen uit te voeren. Door deze actie werd een sanctie vermeden. Eerder had RWDM al een transferverbod gekregen wegens gelijkaardige tekortkomingen.

Toen mocht de club slechts 23 spelers boven de 21 jaar registreren, in plaats van het toegestane aantal van 25. De volgende stap in het sanctieproces zou een aftrek van drie punten zijn geweest.

Nieuwe schulden en maandelijkse controles

Hoewel RWDM voorlopig gespaard blijft van extra bestraffing, is de situatie verre van opgelost. Elke maand vindt er een controle plaats, en intussen zijn er alweer nieuwe schulden vastgesteld, zo meldt Het Nieuwsblad.

De financiële instabiliteit van RWDM blijft dus een punt van zorg. De club moet bij elke controle opnieuw aantonen dat het aan zijn verplichtingen voldoet, anders dreigen alsnog sportieve sancties. Opvallend is dat eigenaar John Textor recent nog in het nieuws kwam met plannen om Wolverhampton over te nemen.

Die Engelse club staat momenteel laatste in de Premier League en zou een investering van honderden miljoenen euro’s vergen. Dat roept vragen op over de prioriteiten van Textor, aangezien RWDM zelf kampt met aanhoudende financiële problemen.