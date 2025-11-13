JPL-club zet stevige stap met jong talent

Sporting Charleroi heeft het contract van Amine Boukamir opengebroken. Hij zal daardoor tot juni 2027 uitkomen voor de Carolo's. De Marokkaanse jeugdinternational is een absolute wissel op de toekomst.

"Amine Boukamir, geboren in Charleroi en sinds 2015 lid van de club, heeft zijn contract bij Sporting Charleroi verlengd. De jonge middenvelder is nu tot 2027 aan de club verbonden, met een optie voor een extra jaar."

"Als product van de jeugdopleiding belichaamt Amine de waarden van de zwart-witte club. Hij doorliep alle jeugdcategorieën en klom stap voor stap op tot het eerste elftal. In 2024 werd hij profvoetballer en hij vertegenwoordigt het succes van het jeugdopleidingsprogramma van Charleroi", aldus Charleroi op haar webstek.

Amine Boukamir tot 2027 bij Charleroi

"Zijn inzet, zijn vooruitgang en zijn verbondenheid met de club maken hem tot een voorbeeld voor toekomstige generaties. Als integraal onderdeel van de eerste ploeg van Rik De Mil blijft hij zich profileren als een veelbelovend talent voor Sporting."

"Hij moet beschikbaar blijven en klaarstaan ​​om elke kans te grijpen om te spelen in het zwart-witte shirt dat hem zo goed staat. De hele club feliciteert hem en wenst hem veel succes in het volgende hoofdstuk van zijn carrière bij de Zebra's."

Boukamir begon bij de jeugd van Sporting Excel Jemeppe, maar is al sinds zijn negende actief voor Charleroi. Dit seizoen verzamelde hij al 135 speelminuten bij de A-kern van het nummer 9 van de Jupiler Pro League.