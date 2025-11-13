Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

Cercle Brugge ging de interlandbreak in op de voorlaatste plaats. En dus is er werk aan de winkel de komende weken en maanden. De supporters morren, maar coach Onur Cinel blijft voorlopig heel strijdvaardig.

Cercle Brugge nam vlotjes de maat van Beveren in een oefenwedstrijd op woensdag. Het werd liefst 1-5, waardoor De Vereniging toch nog een keertje een overwinning kon vieren.

Onur Cinel blijft strijdvaardig bij Cercle Brugge

In de competitie is het al heel lang geleden dat Cercle Brugge nog eens kon winnen. Eind augustus werd gewonnen bij Standard, sindsdien vielen er enkel nog vijf gelijke spelen te noteren - en een bekerzege tegen Kortrijk.

Coach Onur Cinel is het mikpunt geworden van de supporters en ook in de media wordt al gesproken over een nieuwe systeem en/of een nieuwe coach. Maar de huidige coach blijft strijdvaardig.

Komt het nog goed met Cercle Brugge?

“Ik ben even ongelukkig met de situatie als om het even wie die bij Cercle Brugge betrokken is, maar ik kan alleen keihard werken om het tij te keren”, aldus de coach na de 1-5 zege bij Beveren in Het Laatste Nieuws.

“En ik blijf er van overtuigd dat dit zal lukken", blijft hij positief. Te beginnen met alweer een zware wedstrijd tegen Union - een verplaatsing naar Brussel is nooit makkelijk.